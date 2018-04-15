Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir önem taşıyan mücadelede iki taraf da 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne son dakika golüyle kaybeden Galatasaray, liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, evinde kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Başakşehir ise deplasmanda 3 puanı alarak maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği geri almanın peşinde. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ayrıca Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy da yardımcılıklarını yapacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi spikerli anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor

Galatasaray'da önemli Başakşehir maçın öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım neredeyse tam kadro çıkacak Başakşehir'e karşı..

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1’lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Terim & Avcı ikinci kez

Fatih Terim ile Abdullah Avcı 2. kez karşı karşıya gelecek. 11 Eylül 2011’deki ilk maçta Avcı yönetimindeki Başakşehir, Atatürk Olimpiyat’ta Terim’li Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti.

Aslan’ın hedefi 10’da 10 yapmak

Galatasaray, Türk Telekom’da 9 maçtır hiç puan kaybetmiyor. En son Fenerbahçe derbisi golsüz berabere bitmişti. Aslan daha sonra 9 farklı rakibini konuk ettiği maçların hepsini kazandı.

Başakşehir’i de yenerse; iç sahada 2005-2006’dan sonra, Türk Telekom’da ise ilk kez 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak. Cim Bom, Eric Gerets’le 2005- 2006’da Ali Sami Yen’deki peş

peşe 10 lig maçını da kazanmıştı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir’de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro’nun durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Mossoro’nun yetişmemesi durumunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9’unu Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 4’ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray’ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray’ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1’lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2’si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

Taraftarlar dev maça hazır

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Başakşehir maçı biletlerinin büyük bölümünü tüketmiş durumda. Dev mücadelede 50 bin kişinin Galatasaray’ı desteklemesi bekleniyor. Bu sezon sahasında sadece

Fenerbahçe’ye puan kaybeden Cim Bom, yine taraftar desteğiyle zirveyi geri almanın hesapları içinde.

Mossoro müjdesi!

Adalesindeki yırtık nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Mossoro’dan güzel haber geldi... 5 gündür idmanlara çıkan ve son 3 antrenmanda takımla çalışan 34 yaşındaki başarılı futbolcunun bugün kadroda olacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun sisteminde önemli bir yeri olan Brezilyalı yıldızın yokluğunda Arda Turan forvet arkasında görev yapmıştı. Avcı, sakatlıktan yeni kurtulduğu için yüksek ihtimalle Mossoro’yu kulübede koz olarak tutacak.

Başakşehir’in rekor maçı

Turuncu-Lacivertliler, geçen sezon 29. haftayı 60 puanda tamamlamıştı. Bu da Başakşehir’in bitime 5 maç kala lig tarihinde topladığı en yüksek puandı. Abdullah Avcı ve öğrencileri bugün Türk Telekom Stadı’nda galibiyete uzanırsa, 29. haftada 62 puana ulaşacak ve liderlik koltuğunun tek sahibi olacak. İstanbul ekibi geçen sezon lig maratonunu ise 73 puanla 2. sırada bitirmişti.

Epureanu’ya özel görev

Başakşehir’in savunmadaki lideri Epureanu’ya Galatasaray maçında büyük iş düşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli stoperden maç boyunca Gomis’e yakın oynamasını istedi. Krallık yarışında zirvede bulunan Fransız forveti ceza sahasında minimum düzeyde topla buluşturmayı planlayan Avcı, rakibini uzaktan şut atmaya zorlayacak. Başarılı hoca, hücumda ise duran topları büyük koz olarak görüyor.

Başakşehir zoru seviyor

Başakşehir, bu sezon Fenerbahçe (3-2) ve Trabzonspor (1-0) deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı, Beşiktaş’la da Vodafone Park’ta 1-1 berabere kaldı. Abdullah Avcı ve öğrencileri ayrıca 24

puanla bu sezon Fenerbahçe’den sonra (26 puan) deplasmanda en iyi karnesi olan takım. 7 galibiyet, 3 beraberlik yaşadığı rakip sahalardan 4 kez puansız döndü.