Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Ryan Babel’in üstün performansı ödüllendirilecek. Yönetim, takımın Talisca ile birlikte en golcü ismi olan Hollandalı yıldızın sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek. Babel’in Mayıs 2019’da sona erecek olan sözleşmesinde “Puan başına 4 bin avro kazanır” maddesi, yüzde 100 zamla 8 bine çıkarılacak. Beşiktaş’ta forma giydiği için çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği de gelen bilgiler arasında. Ancak siyah-beyazlı yönetim, yıllık ücreti 2,1 milyon avro olan Babel’in sözleşmesini uzatma konusunda aceleci değil. Yıldız oyuncunun göstereceği performansa göre sözleşmesinin uzatılması gündeme gelecek.

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Takımdaki yaş ortalamasını düşürmek istediği bilinen Başkan Fikret Orman, Babel’i istisnalar arasında tutabilir. Çünkü Orman, takımdaki genç oyunculara liderlik edebilecek ve tecrübelerini aktarabilecek birkaç oyuncunun kadroda kalmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Babel de hem saha içindeki başarısı, hem de hem saha dışındaki tavrı ile Orman’ın takımda görmek isteyeceği isimlerin başında geliyor. Pepe (35) ve Quaresma’ya (34) göre daha genç olan 31 yaşındaki oyuncunun en az 2 sezon daha takımda ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Babel’in profesyonelliği Şenol Güneş tarafından sıklıkla diğer oyunculara örnek gösteriliyor.