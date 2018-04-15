Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, bugün ya tekrardan zirveye çıkacak ya da şampiyonluk umutlarını Kaf Dağı’nın arkasına atacak... Geçen hafta Ankara’da kaybettiği liderliği tekrar almak isteyen sarı-kırmızılıların bugün kazanmaktan başka çaresi yok... Bir haftadır zorlu müsabakanın hazırlığını yapan teknik direktör Fatih Terim, dün oyuncularına son defa uyarılarda bulundu. Terim, “Bu maç hayati önem taşıyor. Kazanmaktan başka bir şansımız yok. Ya kazanarak şampiyonluk için avantajımızı geri alacağız. Ya da o kupayı kendi ellerimizle rakiplerimize teslim edeceğiz” sözleriyle motive etti.



Tahriklere kapılmayın

Oyuncularından, Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu’nun yanı sıra Arda Turan’a da dikkat etmelerini ve rakibin tahriklerine kapılmamalarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Takımı eksik bırakacak hareketlerden kaçının. Sahada 11 kişi istiyorum” ikazında bulundu. Selçuk ve Belhanda’dan Emre Belözoğlu’nun oyun kurmasını engellemesini isteyen Terim, Başakşehir’in hızlı kanat oyuncuları Elia ve Visca konusunda ise Mariano ile Nagatomo’nun dikkatini çekti.

4 oyuncu sınırda

Galatasaray’da, Başakşehir maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Avcı, Terim’e kaybetmedi

Abdullah Avcı, bugüne dek Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. Avcı, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bu arada Başakşehir’de Alparslan, Uğur, Chedjou, Emre ve Arda, bugün eski takımı Galatasaray karşı mücadele edecek.