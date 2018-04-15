Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de şampiyonluk için kalan maçlarını kazanıp, rakiplerinin puan kaybını beklemesi gereken Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından üç puanla döndü ve iddiasını son beş maça taşımayı başardı. Deplasmanda kazanma serisini üç maça çıkaran sarı-lacivertli takımı zafere taşıyan goller eski Sivaslı Aatıf ve Medjani’nin kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi. Mücadelenin ilk gol fırsatı 15. dakikada yaşandı. Volkan savunmanın arkasına atılan derin topta boşa çıkarken, Kone istediği vuruşu yapamayınca ev sahibi takım önemli bir fırsatı değerlendiremedi.



3 dakikada 2 gol

24’te Kone’nin pasıyla gole yaklaşan Bifouma dengesini kaybedince Sivasspor bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Maçta gol perdesi ise 30’da açıldı. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Hasan Ali, boştaki Aatıf’ı gördü. Faslı oyuncu gol krallığı da yaşadığı eski takımının filelerini düzgün bir vuruşla sarstı: 1-0. 33’te Soldado’nun kale sahasına gönderdiği pasta Medjani’nin ters vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 37’de bu kez Giuliano’nun pasında topla buluşan İspanyol oyuncunun şutu kaleci Ali’den sekince ilk yarı 2-0 sona erdi.



Ekici direkten döndü

Mücadelede ikinci yarıya da iyi başlayan takım konuk Fenerbahçe’ydi. 63’te günün başarılı ismi Soldado’nun ortaya çevirdiği atakta Aatıf’ın şutu Auremir’e takıldı. 65’te N’Dinga’nın ortasına zor da olsa yetişen Medjani istediği vuruşu yapamayınca Fenerbahçe kalesi önemli bir tehlikeyi gol yemeden atlattı. Mehmet Ekici’nin 87’deki vuruş direkten döndü. Uzatmada dünya yıldızı Robinho farkı bire indirse de sahadan istediğini alarak ayrılan F.Bahçe oldu: 2-1.