Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ‘’Üstümüzdeki iki rakibin (G.Saray-Başakşehir) birbiriyle oynayacağı haftada kazanmamız lazımdı. Son derece sevinçliyim. Yarınki (bugünkü) sonuca göre puan farkını biraz daha indirmiş olacağız. Kalan haftalarda ne kadar yetecek bilmiyorum. Galatasaray-Beşiktaş maçı da var” derken, “İlk 11 haftada 33 puanın 16’sını kaybettik ve görevi bırakmıştım. Sonraki periyotta takımda bir takım şeyler yerine oturdu. Bu maçı saymıyorum, Osmanlı maçından sonra 17 haftada en çok puan toplayan takım 37 puanla biziz. Her zaman söylediğimi söylüyorum. Yarışı hak eden kazansın. Doğruları yapan kazansın’’ ifadelerini kullandı.



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Kocaman kupada oynanacak olan Beşiktaş maçı için de, ‘’Kupada şunu söylemek mümkün. Avantaj sayılabilecek bir skorumuz var finale çıkmak adına. Ama aynı zamanda ezeli bir rakip, güçlü bir rakip var. Burada her şey kendi elimizde. Şimdi Beşiktaş’ı nasıl eleyebiliriz diye düşünmeye başlayacağız’’ vurgusu yaparken, havaalanındaki ‘savunma futbolu’ tepkisi gösteren taraftar için de, “Kendi reklamını yapan biri hakkında konuşmanın anlamı yok” sözlerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel’in başarılı performansıyla ilgili soruya ise, “Beşiktaş kupa maçından sonra yapmadığım şeyi yapıp onu eleştirmiştim. Bu sefer de hakkını teslim etmem lazım. Özellikle o maçtan sonraki periyotta başarılı oynuyor” karşılığında bulundu.

Yediğimiz gol beni üzdü

Fenerbahçe’nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, “Son dakikalarda bir gol oldu ve bir seri vardı (4 maçlık gol yememe), o kırıldı. Biraz üzüldüm, kırıldım. Kalan 5 maçta da yemezsem güzel olur. Yarın (bugün) üst sıraları ilgilendiren bir maç var. Bizim adımıza çıkacak güzel bir skor, takımı kalan haftalarda daha iddialı bir duruma getirecektir” dedi. Başarılı kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan Volkan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlarca alkışlandı.