Elazığspor Adana Demirspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ile Elazığ Adana maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto 1. Lig'de Elazığspor, Adana Demirspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Elazığspor, ligde oynadığı 30 maçın ardından 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 44 puanla 9. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik 13 mağlubiyet alarak 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Elazığspor, Adana karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Adana ise zorlu Elazığ deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Elazığ Adana maçı canlı özeti, skoru ve maç sonrası özet görüntüleri bu haberde yer alıyor.

ELAZIĞSPOR'DA KALPAR DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, görevini bıraktı.

Kalpar, kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda karşılıklı anlaşmaya vararak görevinden ayrıldığını söyledi.

Her meslekte böyle durumların olabildiğini ifade eden Kalpar, şöyle konuştu:

"Bizim meslekte her şey dört dörtlük olmuyor, her zaman her maçı kazanamıyorsun. En iyisini yapmaya çalıştım. Çok daha başarılı olabilmek için çalışmalarımızı sürdürdük ama her şey istediğiniz şekilde olmayabiliyor. Başarı adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve şu anda da takım çok kötü durumda değil. Kulüpteki sıkıntıları düşündüğümüzde başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Kalpar, kulüpteki ekonomik sıkıntıların takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini ancak bunun arkasına saklanmanın doğru olmadığını dile getirdi.

ELAZIĞSPOR, SÜRMELİ'YE EMANET

Elazığspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından kalan 4 haftalık süreçte yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği belirtildi. Kulüp Başkanı Sedat Karataş, kalan 4 haftalık süreçte yeni bir hocayla yola devam etmeyi düşünmediklerini takımı Elazığlı yardımcı antrenör Muammer Sürmeli’ye emanet edeceklerini söyledi.

Sürmeli, daha öncede Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın görevden ayrılmasının ardından ligin ilk yarısında Gaziantepspor maçında takımın başında sahaya çıkmış, 2-0 kazanmıştı.

HÜSEYİN KALPAR: "ELAZIĞ'DA KALMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Kalpar, düzenlediği basın toplantısının ardından kentten ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Boluspor'a deplasmanda mağlup olan ve play-off şansını zora sokan Tetiş Yapı Elazığspor'da maç sonu teknik direktör Hüseyin Kalpar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kalpar, bugün Elazığspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısının ardından şehirden ayrıldı.

Kalpar, Elazığspor'da bulunduğu süre içerisinde ekibiyle birlikte en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Özellikle ayrılıklar hiçbir zaman güzel bir şey değil ama bizim meslekte ayrılıklar var, hepiniz hakkınızı helal edin. Bizim işler her zaman dört dörtlük olmuyor. Her zaman her maçı kazanamıyorsun. Olumlu ve olumsuz eleştiriler oluyor hepsine saygı duyuyorum. Burada bulunduğum müddetçe ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"ŞANSSIZ MAÇLAR KAYBETTİK"

Kazanmaları gereken Boluspor ve Erzurumspor maçlarını şanssız bir şekilde kaybettiklerini dile getiren Kalpar, "İlk yarının sonuna kadar alınması gereken puanları daha fazla nasıl alabiliriz diye çalışmalarımız oldu. Kazanmamız gereken Bolu ve Erzurum maçlarını şanssız şekilde kaybettik. Bolu'da da kazanamayınca ister istemez Play-Off şansımızın azaldığını düşünüyorum. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Buradaki sıkıntılar belli ama buradaki sıkıntıları da bahane ederek de yaşamak doğru bir şey değil. Ben hayatım boyunca işimi hep doğru yapmaya çalıştım. Yine bir şeyleri bahane etmeden ekibimle burada çalıştık. Tabii Bolu maçından sonra da dolayısıyla benim burada olmamın çok doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.