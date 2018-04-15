Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatım izle ile Kayseri Gençlerbirliği maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. Kayserispor Gençlerbirliği, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Ligde oynadığı 28 maçın ardından Kayserispor, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek 30 puanşa 15. sırada yer alıyor. Geçen hafta kendi evinde Galatasaray’ı 1-0 yenerek büyük bir moral depolayan Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Kayserispor ise Gençlerbirliği engelini geçerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Bu zorlu Kayseri Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet bilgileri haberimizde bulunuyor.

Kayserispor Gençlerbirliği maçı için tıklayın

GENÇLERBİRLİĞİ, KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIR

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinin Kayseri'de yaptığı antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oynanan oyunla hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nde cezalı Ahmet Oğuz ve Jailton ile tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Milinkovic, Kayserispor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ, KAYSERİ DEPLASMANINDA

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son maçında Galatasaray'ı yenen başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Marko Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı Jailton Paraiba ve Ahmet Oğuz, Kayseri'de forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 29. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.

KAYSERİSPOR

Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Umut Bulut, Kravets

SAKAT : Varela, Muammer, Güray

CEZALI : Mendes

BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 TL, maraton 20 TL ,

GENÇLERBİRLİĞİ

Hopf - Zeki, Luccas, Palitsevich, Pogba, Alper, Issah, Scekic, Sessegnon, Manu, Deniz

SAKAT: Ahmet İlhan

CEZALI: Jailton, Ahmet Oğuz