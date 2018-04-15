Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Konyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Antalya Konya maçı canlı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Antalyaspor, ligde geride kalan 28 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek 34 puanla 12. sırada bulunuyor. Düşme hattında bulunan Konyaspor ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Geçen hafta Sivas’ı kendi evinde 5-0 gibi farklı skorla geçerek moral depolayan Konya, Antalya engelini de aşarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Ligde 3 hafta üst üste galip gelerek yeni bir seriye imza atan Antalyaspor ise, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet serisini 4’e çıkarmak istiyor. Antalya Konya maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet görüntüleri haberimizde yer alıyor.

ANTALYASPOR, ATİKER KONYASPOR MAÇINA HAZIR

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarların Atiker Konyaspor maçında tribünleri doldurmasını istedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Arıcı, "Atiker Konyaspor maçını da kazanıp ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ferhat Kaplan, Boffin, Ozan Evrim Özenç, Diego, Celustka, Yekta Kurtuluş, Musa Nizam, Chico, Charles, Deniz Kadah, Doukara, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Jevtovic, Djourou, Sakıb Aytaç, Emre Güral.

ATİKER KONYASPOR'A COŞKULU UĞURLAMA

Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor, havayoluyla maçın oynanacağı kente hareket etti. Yeşil Beyazlı kafileyi havalimanında bir grup taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, maçın oynanacağı kente hareket etti. Takım otobüsüyle Konya Havalimanına gelen kafileyi yaklaşık 300 kadar taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarları karşılarında gören futbolcularda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ATİKER KONYASPOR, ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Spor Toto Süper Lig’in 29'uncu haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 8’e 2 ile başlarken, el topu, reaksiyon sürat ve duran top çalışması ile sona erdi.