Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Göztepe Bursa maçı skoru kaç kaç gibi aradıklarınız burada. Göztepe, Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 40 puanla 9. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından yeni bir başlangıç yapmak isteyen İzmir ekibi, Bursaspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Rakibi gibi kendisi de son haftalarda kötü sonuçlar elde eden Bursaspor ise güçlü rakibi Göztepe karşısında gol veya goller bularak kötü gidişe bir ‘’Dur’’ demek istiyor. Göztepe Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özeti haberimizde yer alıyor…

Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Bornova Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Göztepe-Bursaspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın, son 14 müsabakada 9 puan elde eden ve hafta içinde teknik direktör Paul Le Guen’in yerine Mustafa Er’i getiren Bursaspor’u konuk edecek.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre’nin yanı sıra cezalılar Rajko Rotman ve Tanju Kayhan yarınki maçta forma giyemeyecek. Adama Traore’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.



Bursaspor’la 34. randevu



Rakibiyle ilk yarıda golsüz berabere kalan Göztepe, Bursaspor’la Süper Lig’de 34. maçına çıkacak. Daha önceki 33 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip bu müsabakalarda 28 gol atıp kalesinde 35 gol gördü.



GÖZTEPE'NİN KONUĞU BURSASPOR OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş deplasmnanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen Göztepe, son 2 haftayı puansız tamamlayan Bursaspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları orta saha Rotman ile bek oyuncusu Tanju forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Kadu, Hakan, Atakan ve Ömer de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Dizinde sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu ise maç saatinden netlik kazanacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor'u yenip 3 haftalık galibiyet özlemlerine son vereceklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda hedeften sapmadıklarını belirten Tuna, "Bursaspor da tıpkı bizim gibi çıkış arıyor. Kolay bir karşılaşma oynamayacağız. Ancak taraftarımızın önünde kayıp yaşamaya niyetimiz yok. Son 6 haftaya umutlu gireceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sona ermişti.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP Tribünü 216, Numaralı Tribün 109, Kuzey Kale Arkası 16.5 ve Misafir Tribün 22 TL olarak belirlendi.