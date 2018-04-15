Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Balıkesir Baltok maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesir Baltok, Giresunspor'a konuk oluyor. Giresunspor, evinde 3 puanı almanın hesaplarını yapıyor. Balıkesir Baltok ise deplasmanda kazanarak play-off şansını sürdürmenin peşinde. Giresunspor geçtiğimiz 30 haftada 38 puan toplarken, Balıkesir Baltok 30 maçta 45 puan topladı. Peki Giresunspor Balıkesir Baltok maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Giresunspor Balıkesir Baltok maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 18:00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Giresunspor 3 puan hasretini dindirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 15 Nisan Pazar günü Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakiplerini yenerek kötü gidişata "dur" demek istediklerini söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 4 maçta sadece bir beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldıklarını hatırlattı.

Balıkesirspor Baltok karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini aktaran Kurt, "Dört maçtır süren kötü gidişatımız söz konusu. İyi mücadele etmemize rağmen şanssızlıklar nedeniyle kazanamıyoruz. Yaşanan bu olumsuz durumu pazar günü oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vereceğiz." dedi.

Giresun halkından zorlu maç için destek isteyen Kurt, şöyle konuştu:

"Saha ve seyirci avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi Balıkesirspor Baltok maçında yalnız bırakmasın. Tribünlere gelerek takımlarına destek sağlamaları durumunda karşılaşmayı kazanmamız daha kolay olacaktır."

Giresun Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.