Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GM Manisaspor BB Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor, GM Manisaspor'a konuk oluyor. Ligden düşeceği kesinleşen Manisaspor, evinde lig bitmeden galibiyet peşinde. Erzurumspor ise play-off şansını sürdürmek için galibiyet arıyor. Manisaspor oynadığı 30 maçta 15 puan toplarken, Erzurumspor ise 30 haftada 43 puan topladı. Peki heyecanla beklenen GM Manisaspor BB Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GM Manisaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

MANİSASPOR'UN KONUĞU BB ERZURUMSPOR

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor, yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Son 10 maçta 9 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ev sahibi ekip teknik sorumlu Ünal Taşçı önderliğinde altyapıdan yetişen gençleriyle 43 puanlı Erzurumspor karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Bugün saat 15:30'da başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 1965 Kapalı Alt Tribün 5, Tarık Almış VIP Tribün 10, Misafir Tribün 12 TL'den