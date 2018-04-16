Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tam anlamıyla içini döktü. Sivas’ın Konya’da aldığı 5-0’lık mağlubiyetin ölçü olamayacağını vurgulayan Kocaman, “Kafaları daha çok bizimle oynayacakları mücadeledeydi. Zaten kapasiteli bir takım. Burada Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ı yendiler” derken, “Bu kadar güçlü ve istekli bir takımı yenmeyi başardık. Keşke Akhisar’ı da böyle yenebilseydik” ifadesini kullandı. Bu sezon bireysel hatalar ve hakemler sebebiyle inanılmaz kayıplar yaşadıklarını dile getiren Aykut Hoca, “Özellikle iki maç öne çıkıyor. Kadıköy’deki Kayseri ve Gençlerbirliği karşılaşmaları. 5 gol attık, 5 gol yedik. Yediğimiz gollerden 2’sini kendi kalemize attık, 2 tanesinde de asist yaptık. Hep vurguluyorum inanılmaz bir sezon yaşanıyor. Şu anda 1 puanı arıyoruz” dedi



Osmanlı dönüm maçı

Sezonu iki periyotta değerlendirdiğini dile getiren Aykut Kocaman, “İlk 11 haftada 33 puanın 17’sini alabildik. Kayıp 16 puan var. Genel anlamda 1,5 puan ortalaması Fenerbahçe için kabul edilebilir bir şey değil” derken “Osmanlıspor deplasmanından sonra 18 maçta 40 puan aldık. Puan ortalamasını 2,22’ye çektik. Nerelerde neler oldu diye sorduğunuz için zihinde kalan iki maç Kayserispor ve Gençlerbirliği. Bizim açımızdan sezona damga vuran iki karşılaşma olarak gözüküyor” açıklamasında bulundu. Kadıköy’de kaybedilen puanların için “Şampiyonluğu kaybedecek kadar ciddi” nitelemesi yapan tecrübeli hoca “Artık zor pozisyon veren, zor gol yiyen takım hâline geldik. Ama kazandığımız puanlar Fenerbahçe’nin gücünün altında. Anlamsız kayıplar yüzünden rakiplerimizi bekliyoruz” dedi. >