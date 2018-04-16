Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstel,"Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım" dedi.

Emre Belözoğlu, Galatasaray forması giydiği 20 Ekim 2000 yılında 34 HAU 09 plakalı otomobiliyle, İstanbul'un Merter ilçesindeki BP İstasyonu önüne geldiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Çetin'e çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üstel’in, "Yanarım yanarım da bu veledi sabahlara kadar dil dökerek adam ezdiği için nezaretten kurtardığıma yanarım!!" diye yazması dikkat çekti.

Üstel, bir Twitter kullanıcısının kendisine "Keşke kısas yapıp bunu bir güzel ezdirtseydin abi. Yazık olmuş güzelim şans kaçmış elinden" görüşünü dile getirmesine, "O zamanlar bizim 'çocuğumuzdu' ya…" cevabını verdi.