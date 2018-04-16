Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
16.04.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu.
Etiketler : derbi,
556266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/556266.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
29
19
3
7
65
30
35
60
2
Beşiktaş
29
17
8
4
56
24
32
59
3
Başakşehir
29
18
5
6
49
29
20
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
28
12
9
7
50
39
11
45
6
Kayserispor
29
12
8
9
39
43
-4
44
7
Göztepe
29
12
7
10
42
47
-5
43
8
Sivasspor
29
12
5
12
38
45
-7
41
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
46
46
0
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
34
38
-4
38
11
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
12
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
38
48
-10
34
13
Bursaspor
29
9
6
14
35
40
-5
33
14
Alanyaspor
29
9
5
15
45
50
-5
32
15
Gençlerbirliği
29
7
9
13
35
46
-11
30
16
Konyaspor
29
7
8
14
31
36
-5
29
17
Osmanlıspor
28
7
7
14
38
47
-9
28
18
Karabükspor
29
3
3
23
19
66
-47
12
29. Hafta Maçları
14.4.2018
Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
14.4.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe
15.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
15.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Beşiktaş
15.4.2018
Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği
15.4.2018
Antalyaspor 0 - 0 Atiker Konyaspor
15.4.2018
Göztepe 2 - 1 Bursaspor
15.4.2018
Galatasaray 2 - 0 Medipol Başakşehir Fk
16.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
31
17
9
5
62
36
26
60
2
Ümraniyespor
31
17
6
8
45
30
15
57
3
Ankaragücü
31
16
8
7
47
33
14
56
4
Gaziantep BB
31
15
8
8
55
29
26
53
5
Boluspor
30
15
5
10
44
25
19
50
6
Altınordu
31
14
7
10
51
43
8
49
7
Elazığspor
31
13
8
10
48
35
13
47
8
Erzurum BB
31
12
10
9
48
40
8
46
9
İstanbulspor
31
13
7
11
38
34
4
46
10
Balıkesirspor
31
14
6
11
50
44
6
45
11
Giresunspor
31
11
8
12
43
38
5
41
12
Adanaspor
30
11
7
12
36
44
-8
40
13
Adana Demirspor
31
10
7
14
40
43
-3
37
14
Eskişehirspor
31
10
7
14
54
53
1
34
15
Denizlispor
31
9
7
15
36
44
-8
34
16
Samsunspor
31
7
13
11
26
39
-13
34
17
Manisaspor
31
7
3
21
30
70
-40
15
18
Gaziantepspor
31
2
4
25
13
86
-73
1