Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? ile merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor'a konuk oluyor. Avrupa Ligi potasına girmek isteyen Trabzonspor, deplasmanda 3 puan almanın peşinde. Osmanlıspor ise evinde kazanarak düşme potasından çıkmayı planlıyor. Trabzonspor oynadığı 28 maçta 45 puan toplarken, Osmanlıspor ise 28 haftada 28 puan topladı. Peki Osmanlı Trabzon maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Osmanlıspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pazartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Musa, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Cikalleshi

Trabzonspor: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan,Novak, Kucka, Bero, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, N’Doye

Burak Yılmaz götürülmedi sahne N’Doye’un

Trabzonspor’da dün Burak Yılmaz şoku yaşandı. Kasığındaki sakatlığı geçen milli golcünün 11’e dönmesi bekleniyordu. Ancak dün karın bölgesinde ağrı hisseden yıldız futbolcuda ödem tespit edildi. Rıza Çalımbay, sağlık heyetinin önerisiyle Burak’ı Trabzon’da bıraktı. Tecrübeli teknik adamın bu akşam ileri uçta Dame N’Doye’a görev vereceği öğrenildi. Senegalli oyuncu bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 4 gol kaydederken 5 de asist yaptı.

Osmanlıspor için fırsat

Bu maç Osmanlı için de en az rakibi kadar önemli. Konya’nın berabere kalması, Gençlerbirliği’nin ise mağlup olması, Başkent ekibine tehlike bölgesinden kurtulma şansı yaşattı. İrfan Buz’un öğrencileri, Bordo-Mavililer’i devirmesi halinde bu iki takımı da geçmiş olacak.

Başkan Ağaoğlu’ndan takıma tam destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Osmanlı deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu ve yöneticiler, futbol kafilesiyle birlikte Ankara’ya gitti. Yeni seçilen Ağaoğlu ve yönetimi ilk toplantısını Başkent’te gerçekleştirip görev dağılımı yapacak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, daha sonra Osmanlı Stadı’na geçerek zorlu mücadeleyi tribünden takip edecek.

Trabzonspor’da eksik çok

Bordo-Mavililer’de bu akşam görev yapamayacak tek isim Burak Yılmaz değil. Trabzonspor’da 11’in değişilmez ismi Okay Yokuşlu, cezası nedeniyle Osmanlı karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo ile yedek kaleci Esteban da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları düzelen Jose Sosa ise kritik mücadelede görev verilmesi halinde 11’deki yerini alabilecek.

Sağ bekte forma yine Kamil Ahmet’in

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında Pereira’yı kulübeye çekerek sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi’ye şans vermişti. 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı. Öğrencisinin futbolundan son derece memnun kalan Çalımbay, Osmanlıspor karşısında da Kamil’i görevlendirmeye hazırlanıyor. Portekizli Pereira ise yine kulübede oturup, şans bekleyecek.

Yusuf Yazıcı’ya özel görev

Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı ile özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, Burak’ın olmadığını hatırlatarak, “Bu maçta hücumda daha fazla sorumluluk almanı istiyorum. Ceza sahasına daha fazla girmeye çalış. Takım atağa çıkarken ise toplar sende buluşacak. Mümkün olduğunca oyunu kanatlara açmaya çalış. Bu kritik maçta senin yapacakların, galibiyet açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı. Genç futbolcu da hocasına verilen her görevi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğini söyledi.