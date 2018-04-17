Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’yı kovalayan Trabzonspor deplasmanda Osmanlıspor’la 3-3 berabere kaldı. Rıza Çalımbay’ın takımı iki defa iki farklı avantajı yakalasa da üstünlüğünü koruyamadı. Maçta gol perdesi 13’te açıldı. Kucka’nın sağdan ortasına iyi yükselen Novak’ın kafa vuruşu Karcemarskas’tan sekti. Pozisyonu iyi takip eden Novak düzgün bir şutla takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golün şokunu atlatamayan Osmanlıspor iki dakika sonrasındaysa kalesinde ikinci golü gördü. Kucka’nın orta yuvarlaktan gönderdiği derinlemesine pası iyi kontrol eden Yusuf Yazıcı bu sezon ligdeki yedinci golüne imza attı: 2-0. 39’da bu kez kaleyi yoklamayı düşünen Kucka’nın şutunu Karcemarskas güçlükle kornere çelerken, 41’de Ceyhun Gülselam’ın vuruşu direkten dışarı çıkınca ilk yarı 2-0 sona erdi.



Çağıran öyle vurdu ki...

51’de Musa Çağıran on sekiz dışından müthiş füzesiyle Onur’u avladı: 2-1. Golden sonra oyundaki üstünlüğünü kaybetmeyen Trabzonspor, 56’da Rodallega’nın röveşatasıyla yine iki farkı yakaladı: 3-1. Maçtan kopmayan Osmanlıspor 73’te Cikalleshi ile bir kez daha umutlandı. Ceza sahası içinde kaleci Onur’u geçen Arnavut yıldız takımını maçın içinde tuttu: 3-2. Son bölümde Trabzonspor kalesinde baskısını arttıran Osmanlıspor, 83’te Pinto’nun soldan ortasını iyi değerlendiren Musa’nın kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı: 3-3. Kalan bölümde her iki takım da savunmada açık vermedi ve puanları paylaştı.