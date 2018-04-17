Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligdeki şampiyonluk yarışında söz hakkını rakiplerine kaptıran Fenerbahçe, perşembe günü Beşiktaş’la oynanacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına motive olmuş durumda. Bu mücadelenin farklı bir kulvarda olduğunu oyuncularına hatırlatan teknik direktör Aykut Kocaman “Ligde ipler bizim elimizde değil, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Ama kupada her şey bize bağlı. Her şey de lehimize” dedi. İlk maçtaki 2-2’lik skor avantajına vurgu yapan Kocaman “Ayrıca kendi evimizde oynayacağız. Burada 2005’ten beri Beşiktaş’a kaybetmedik. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve ne olursa olsun turu geçeceğiz” ifadesinde bulundu.



Taviz vermeyin

Bu sezon camiaya bir zafer borçlu olduklarını dile getiren Aykut Kocaman “Sizden sadece turu geçmenizi değil, aynı zamanda finali de kazanarak o kupayı müzemize getirmenizi istiyorum. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve Beşiktaş’a karşı bu bilinçle mücadele edin” talimatı verdi. Finaldeki rakibin Galatasaray olduğunun altını çizen Kocaman, son dönemdeki Beşiktaş derbilerinin yüksek tansiyonuna dikkat çekerek “Hem bireysel disiplininizi hem de takım disiplinini koruyun. Sakin kalın. Tahriklere kapılmayın. Gereksiz kartlardan uzak durun. Buradan alınacak bir ceza hem kupayı hem de ligi etkileyebilir” diyerek futbolcularını uyardı.

Volkan turdan emin

Kariyerinde Kadıköy’de derbi yenilgisi görmeyen Volkan Demirel, Beşiktaş’ı eleyerek kupa finalinde muhtemelen Galatasaray’ın karşına dikileceklerini iddia etti. “Evimizdeki üstünlüğü devam ettirerek finale çıkacağımıza inanıyoruz” diyen kaptan “İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmıştık. Kadıköy’deki derbilerde de durum malum. İhtiyacımız olan tek şey tribün desteği. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın yeter. Onlara güzel bir tur hediye edeceğiz” ifadesini kullandı.

Tulum çıkaracak

Fenerbahçe başkanlığına son defa aday olan Aziz Yıldırım, koltuğunu koruması hâlinde kulübün mali yapısını düzeltip, borcu azaltarak bayrağı devretmeyi planlıyor. Tesisleşme hamlelerini de sürdürecek Yıldırım’ın sportif olarak hedefi ise bütün branşlarda şampiyon olarak veda etmek.



Kupa motivasyonu

Lig şampiyonluğu ince hesaplara bağlı olan Fenerbahçe’de rota Türkiye Kupası’na döndü. Yarı final rövanş maçında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde yönetim, finale çıkılması halinde takıma prim verme kararı aldı. Kupanın kazanılması halinde de takıma ekstra prim dağıtılacak.