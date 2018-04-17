Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde ve kupada şampiyonluk için yoluna devam eden Beşiktaş’ta perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde alarm verildi. Kadıköy’de 2-2’nin rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar hem kupayı hem de ligi birlikte düşünüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kupa derbisi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Eğer perşembe günü Kadıköy’de oynanacak maçta gerginlikler yüzünden cezalar gelirse 2 hafta sonraki Galatasaray maçında Beşiktaş’ın işi daha da zorlaşacak. Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören ve rakibine yaptığı hareket sebebiyle TFF’den 5 maç ceza alan Quaresma’ya Güneş sıkı tembihlerde bulundu. Cezası biten ve son Akhisar maçında formasına kavuşan Portekizli yıldızın Kadıköy’deki maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.



Orman el atacak

Güneş, futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda gerginlikten uzak kalmalarını isterken “Kupa maçında kendinizi kaybetmeyin, tahriklere kapılmayın. İki hafta sonra Galatasaray ile belki de sezon finali oynayacağımızı unutmayın” dedi. Öte yandan Quaresma’nın dışında Kadıköy’de gözlerin üzerinde olacağı Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens’in de dikkati çekildi. Eski Fenerbahçeli oyuncuların Kadıköy’de tahriklerden uzak kalmaları istendi. Bu sezon Fenerbahçe ile oynanan bütün maçlarda gerginlik yaşanması sebebiyle endişeli olan tecrübeli hoca, yönetimden de yardım istedi. Güneş, Fenerbahçe maçında ceza almaları hâlinde futbolculara yaptırım uygulanmasını istedi. Başkan Fikret Orman’ın derbi öncesi oyuncularla bir konuşma yapacağı öğrenildi.