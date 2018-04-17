3-3 biten Osmanlıspor maçının 86. dakikasında dizinden sakatlanan Onur, Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolması sebebiyle sakat sakat 10 dakika(6 dakika uzatma) sahada kalıp bir gol gol pozisyonu kurtarmıştı. Maç sonrası hastaneye kaldırılan Onur'un bugün yapılan kontrolleri sonrası sezonu kapattığı belirtildi.
Onur Kıvrak'tan kötü haber! Sezonu kapattı
17.04.2018 - 12:32 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Etiketler : Onur Kıvrak,trabzonspor,
556388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/556388.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
29
19
3
7
65
30
35
60
2
Beşiktaş
29
17
8
4
56
24
32
59
3
Başakşehir
29
18
5
6
49
29
20
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
29
12
10
7
53
42
11
46
6
Kayserispor
29
12
8
9
39
43
-4
44
7
Göztepe
29
12
7
10
42
47
-5
43
8
Sivasspor
29
12
5
12
38
45
-7
41
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
46
46
0
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
34
38
-4
38
11
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
12
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
38
48
-10
34
13
Bursaspor
29
9
6
14
35
40
-5
33
14
Alanyaspor
29
9
5
15
45
50
-5
32
15
Gençlerbirliği
29
7
9
13
35
46
-11
30
16
Konyaspor
29
7
8
14
31
36
-5
29
17
Osmanlıspor
29
7
8
14
41
50
-9
29
18
Karabükspor
29
3
3
23
19
66
-47
12
30. Hafta Maçları
20.4.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
21.4.2018
Gençlerbirliği - Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Bursaspor
21.4.2018
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
22.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Göztepe
22.4.2018
Alanyaspor - Galatasaray
22.4.2018
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
22.4.2018
Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
23.4.2018
Fenerbahçe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
31
17
9
5
62
36
26
60
2
Ümraniyespor
31
17
6
8
45
30
15
57
3
Ankaragücü
31
16
8
7
47
33
14
56
4
Gaziantep BB
31
15
8
8
55
29
26
53
5
Boluspor
31
16
5
10
47
27
20
53
6
Altınordu
31
14
7
10
51
43
8
49
7
Elazığspor
31
13
8
10
48
35
13
47
8
Erzurum BB
31
12
10
9
48
40
8
46
9
İstanbulspor
31
13
7
11
38
34
4
46
10
Balıkesirspor
31
14
6
11
50
44
6
45
11
Giresunspor
31
11
8
12
43
38
5
41
12
Adanaspor
31
11
7
13
38
47
-9
40
13
Adana Demirspor
31
10
7
14
40
43
-3
37
14
Eskişehirspor
31
10
7
14
54
53
1
34
15
Denizlispor
31
9
7
15
36
44
-8
34
16
Samsunspor
31
7
13
11
26
39
-13
34
17
Manisaspor
31
7
3
21
30
70
-40
15
18
Gaziantepspor
31
2
4
25
13
86
-73
1