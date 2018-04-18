Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Voleybol Efeler Ligi Final Etabı’nda Arkas’ı geçerek üst üste üçüncü defa şampiyonluğa ulaşan Ankara temsilcisi Halkbank şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü binasında yapılan medya gününde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, teknik heyet ve oyuncular yer aldı. Halkbank’ın 80’inci yılında kazanılan üst üste üçüncü şampiyonluğu büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Toplamda 9 şampiyonluğa ulaşmış bulunuyoruz. Oyunculara ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Bir banka düşünün, 80 yıllık tarihi boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak çalışan. Ben kazandıkları bu başarının yanında gösterdikleri mücadele ve centilmenlik duruşları için sporcularımıza ve teknik heyetimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum” dedi.



Bu kültür değişmez

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu ise hedeflerini büyüteceklerini ve gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmak istediklerini söyledi. Halkbank’ın her zaman şampiyonluklara oynayan bir takım olduğunu dile getiren Süleymanoğlu, “Ben teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ediyorum. Bu bizim 5 yılda 4’üncü, üst üste ise 3’üncü şampiyonluğumuz. Yaşayan kulüpler arasında en fazla şampiyonluğu ve kupası olan takım biziz. İnşallah gelecek sene Şampiyonlar Ligi kupasını armağan ederiz. Halkbank’ta oluşan kültür, mücadele kültürüdür, takım olma kültürüdür. Oyuncular, teknik adamlar değişebilir ama bu kültür değişmez. Gelen yabancı oyuncuların hepsi hedefimizi bilirler, bize hedef ne diye sormazlar. Oyuncular da değişebilir, ama takımın kazanma kültürü değişmez” dedi. >