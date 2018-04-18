Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Yarınki dev F.Bahçe kupa derbisi öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün akşamki idmanın ardından futbolcularla bir araya geldi, çifte zafer istedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarılar yaşadıklarını ve yoğun fikstür sebebiyle sezonun ilk yarısında ligde istedikleri performansı gösteremediklerini belirten Orman, futbolcularıyla yaptığı konuşmada “Fikstür sıkışmayınca ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sadece maçlarınızı kazanmakla kalmıyor, ligin en iyi futbolunu da sahaya yansıtıyorsunuz ve herkesin takdirini kazanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.



Soğukkanlı olun

Hem ligde, hem de kupada şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını da sözlerine ekleyen Fikret Orman, “En önemlisi sizin bunu başaracağınızdan eminim. Çünkü siz ligin en iyi takımısınız” diyerek futbolcularına moral dopingi yaptı. İlk maçtaki gerginliğe dikkat çeken Orman, “Sizlerden ricam, tahriklere kapılmadan, Beşiktaş’a yakışır bir şekilde mücadele etmeniz. Ligde önümüzdeki 5 maç çok önemli. Bu karşılaşmalarda hepinize ihtiyacımız olacak. Sahaya çıktığınızda galibiyetten başka düşünceniz olmasın” diyerek futbolcularını uyardı.

Quaresma 1 numara!

Bayern Münih forması giyen Mats Hummels, sosyal medya hesabından bir takipçisinin “Aktif olarak oynayan en iyi 3 futbolcu hangisi” sorusuna “Söylemesi zor ama Quaresma bir numara” cevabını verdi. Hummels, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la karşılaştıkları maç sonrası Quaresma’nın formasını istemişti.