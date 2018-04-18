Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray tarihinde ibra edilmeyen tek başkan olan ve 2011’den bu yana sarı-kırmızılı kulübün hiçbir faaliyetine katılmayan Adnan Polat, yıllar sonra geniş katılımlı bir basın toplantısı organize etti. Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi, herkesin kafasında “Acaba başkan adaylığını mı açıklayacak” sorusu vardı. Polat toplantıya, Galatasaray’daki özgeçmişini anlatarak başladı ve “Başkan olamam. Galatasaray’a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim” diyerek de aday olmayacağını net şekilde söyledi. 2011’de ibra edilmediği toplantı hakkında konuşan Polat, “Bana ‘Ya seçime gidersin ya da seni ibra etmeyiz’ dediler. Ben de, ‘Galatasaray Başkanıyım ve bu tip şantajlara boyun eğmem’ dedim, seçime girmedim. Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Duygun Yarsuvat bu nezaketsizliği ortadan kaldırmaya cesaret edemedi. Mustafa Cengiz bunu kongreye taşıdı ve kongrenin verdiği reaksiyon bizi memnun etti. Kendisini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.



Haksızlık yapılmasın

Adnan Polat’ın, Galatasaray taraftarlarının tepkili olduğu Emre Belözoğlu ile Arda Turan hakkında yaptığı açıklamalar ise güne damga vurdu. Pazar günü Türk Telekom Stadında Arda’nın yuhalanması konusunda “İki taraf da hatalı değil” diyen Polat, “Arda Turan’ın nasıl bir Galatasaraylı olduğunu çok iyi biliyorum. Kimse Arda’nın Galatasaraylılığını tartışamaz. Arda Galatasaray’a gelmek için çok çaba gösterdi, Galatasaray Arda’yı almak istemedi. Arda Galatasaray’da 1 milyon dolar alırken Fenerbahçe’den 5 milyon dolarlık teklif geldi, 5 yıllık kontrat yapalım dediler. Sonrasında Florya’ya gidip Arda’ya yeni sözleşme hazırladık. Rakam kısmı boştu. ‘Arda al dedim sözleşmen. 10 dakika içinde ne istiyorsan yaz.’ ‘Sizin olduğunuz yerde ben rakam konuşmam’ dedi. Böyle bir Galatasaraylıya tepki koymak haksızlık” yorumunu yaptı.



Emre geri dönmek istedi

Adnan Polat Emre ile ilgili olarak da “Emre Türkiye’ye dönmek isterken beni aradı. Galatasaray’dan 2,5 milyon dolar, hatta daha azını istiyorum. Beni geri al dedi. O sırada en yüksek alan 700 bin dolarla Hakan Şükür’dü. Ben sana bu parayı veremem Emre dedim. Bana müsaade edebilir misin, başka kulübe gidebilir miyim dedi ve Fenerbahçe’ye gitti. Çıktığı kulübe hep saygısı oldu. Emre de, Arda da iki tane adam gibi adamdır” sözlerini kullandı.

,Polat’tan inciler

∂ Riva 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA’daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon dolar borçlandık.

∂ Türk Telekom’daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı.

∂ Galatasaray’ın idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım.

∂ 2017 senesi sonu itibarıyla toplam yükümlülükleri 2,5 milyar lira... Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dâhil.

∂ Riva ve Florya’dan gelecek para 1 milyar lira. Bu da 250 bin dolara denk geliyor. 525 milyonunu direkt almışız. Geriye kalanı arazinin değerlendirilmesinden sonra alınacak. Yani Galatasaray’ın eline 100 bin avro gibi bir para geçecek.

∂ Adamızı yıktık. Şu an o ada denizin ortasında utanç belgesi olarak duruyor.