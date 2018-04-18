Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle linki ve Galatasaray Akhisar maçı canlı izle ile ilgili detaylar burada. Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray, Akhisar ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşıyor. Peki Galatasaray Akhisar maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İlk maçta 1-0 öne geçen ancak maçın 88. dakikasında Sinan Gümüş'ün attığı golle Galatasaray karşısında Akhisar'da 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisar, Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu oluyor. İlk maçta elde ettiği avantajlı skorun yanında saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Galatasaray, Akhisar karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Akhisar ise zorlu geçecek Galatasaray deplasmanından gol veya goller bularak final biletini kapmak istiyor. İlk finalistin belli olacağı Galatasaray Akhisar Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ise A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenecek.

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Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın, idmanın ardından tesislerde kampa girdiği ifade edildi.

Öte yandan, Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçından önceki son antrenmanını kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşen Mustafa Cengiz, maç için başarı dileğinde bulundu.





Emre de Arda da adamdır!

Galatasaray tarihinde ibra edilmeyen tek başkan olan ve 2011’den bu yana sarı-kırmızılı kulübün hiçbir faaliyetine katılmayan Adnan Polat, yıllar sonra geniş katılımlı bir basın toplantısı organize etti. Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi, herkesin kafasında “Acaba başkan adaylığını mı açıklayacak” sorusu vardı. Polat toplantıya, Galatasaray’daki özgeçmişini anlatarak başladı ve “Başkan olamam. Galatasaray’a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim” diyerek de aday olmayacağını net şekilde söyledi. 2011’de ibra edilmediği toplantı hakkında konuşan Polat, “Bana ‘Ya seçime gidersin ya da seni ibra etmeyiz’ dediler. Ben de, ‘Galatasaray Başkanıyım ve bu tip şantajlara boyun eğmem’ dedim, seçime girmedim. Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Duygun Yarsuvat bu nezaketsizliği ortadan kaldırmaya cesaret edemedi. Mustafa Cengiz bunu kongreye taşıdı ve kongrenin verdiği reaksiyon bizi memnun etti. Kendisini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.



Haksızlık yapılmasın

Adnan Polat’ın, Galatasaray taraftarlarının tepkili olduğu Emre Belözoğlu ile Arda Turan hakkında yaptığı açıklamalar ise güne damga vurdu. Pazar günü Türk Telekom Stadında Arda’nın yuhalanması konusunda “İki taraf da hatalı değil” diyen Polat, “Arda Turan’ın nasıl bir Galatasaraylı olduğunu çok iyi biliyorum. Kimse Arda’nın Galatasaraylılığını tartışamaz. Arda Galatasaray’a gelmek için çok çaba gösterdi, Galatasaray Arda’yı almak istemedi. Arda Galatasaray’da 1 milyon dolar alırken Fenerbahçe’den 5 milyon dolarlık teklif geldi, 5 yıllık kontrat yapalım dediler. Sonrasında Florya’ya gidip Arda’ya yeni sözleşme hazırladık. Rakam kısmı boştu. ‘Arda al dedim sözleşmen. 10 dakika içinde ne istiyorsan yaz.’ ‘Sizin olduğunuz yerde ben rakam konuşmam’ dedi. Böyle bir Galatasaraylıya tepki koymak haksızlık” yorumunu yaptı.





Emre geri dönmek istedi

Adnan Polat Emre ile ilgili olarak da “Emre Türkiye’ye dönmek isterken beni aradı. Galatasaray’dan 2,5 milyon dolar, hatta daha azını istiyorum. Beni geri al dedi. O sırada en yüksek alan 700 bin dolarla Hakan Şükür’dü. Ben sana bu parayı veremem Emre dedim. Bana müsaade edebilir misin, başka kulübe gidebilir miyim dedi ve Fenerbahçe’ye gitti. Çıktığı kulübe hep saygısı oldu. Emre de, Arda da iki tane adam gibi adamdır” sözlerini kullandı.

,Polat’tan inciler

∂ Riva 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA’daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon dolar borçlandık.

∂ Türk Telekom’daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı.

∂ Galatasaray’ın idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım.

∂ 2017 senesi sonu itibarıyla toplam yükümlülükleri 2,5 milyar lira... Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dâhil.

∂ Riva ve Florya’dan gelecek para 1 milyar lira. Bu da 250 bin dolara denk geliyor. 525 milyonunu direkt almışız. Geriye kalanı arazinin değerlendirilmesinden sonra alınacak. Yani Galatasaray’ın eline 100 bin avro gibi bir para geçecek.

∂ Adamızı yıktık. Şu an o ada denizin ortasında utanç belgesi olarak duruyor.

Bizi tutamazlar

Başakşehir’i mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray’da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sarı-kırmızılı takımda hiç kimse herhangi bir olumsuzluğu aklına dahi getirmiyor. Ligin en dinamik takımı olarak gösterilen Başakşehir’i kilitleyip, net bir skorla deviren sarı-kırmızılılarda öz güven tavan yapmış durumda. Türk Telekom Stadyumu’nda 2-0 kazanılan maçın ardından futbolcular, idareciler ve teknik heyet “Şampiyon Cimbombom” diye bağırıp şarkılar söyledi. Fatih Terim’in karşılaşma sonrası basın toplantısında verdiği bir demeç şaşkınlıkla karşılanmıştı. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğu gözlenen tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçıyla birlikte iç saha maçlarında Florya’dan stada kadar oyuncularına şarkı dinlettiği ortaya çıktı.



Camlara vuruyorum

Terim “Biz Florya’dan stada gelinceye kadar şarkı dinleriz. Stada yaklaştığımızda da bu parçalardan en hareketlisi var; o çalar. Yerli değil, yabancı bir şarkı. Ben o şarkıyı özel yaptırdım Mert’e. Kanınızı kaynatacak, yerinizde duramayacağınız bir parça. Öyle bir müzik ki, stada geldiğinizde tam manasıyla konsatre oluyorsunuz. Camlara vuruyoruz. Ben de vuruyorum. Abdurrahim de vuruyor. Tempo yapıyoruz” diye konuştu. Fatih Terim’in oyunculara dinlettiği şarkının “Macklemore & Ryan Lewis - Can't hold us feat. Ray Dalton” olduğu ve sarı-kırmızılı futbolcuların “Bizi tutamazlar!” manasını taşıyan bu parçayı karşılaşma sonrası Florya’ya giderken de söyledikleri öğrenildi.

2000 ruhu geldi

Öte yandan tarihindeki 21. lig şampiyonluğuna kilitlenen Galatasaray’da teknik direktör Terim, 2000 ruhunu da geri getirdi. Takımda arkadaşlık üst düzeye çıkarken yerli ve yabancı futbolcular tamamen kaynaşmış durumda. Terim’in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala da takımdaki aile ortamının sağlamasında büyük rol oynadı. Florya’da şu an hayal edilen şey; Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Yeni Malatya maçında şampiyonluğun ilan edilmesi. Bu sezon iç sahada muhteşem bir performans ortaya koyan ve taraftarından büyük destek gören sarı-kırmızılılar 50 bin kişiyle beraber ilk kutlamayı yapmak istiyor.

Cefadan sefaya…

∂ Sezon başı tarihin en büyük revizyonlarından birine gidildi. Takım neredeyse baştan aşağıya yenilendi. Yıldız isim Sneijder gönderildi.

∂ İlk yarıda Başakşehir ve Beşiktaş karşısında tarihî hezimetler aldı. “Bu sezon da mı şampiyonluk gelmeyecek” soruları çoğaldı.

∂ İlk yarının son maçı öncesi teknik direktör değişikliğine gidildi.

∂ Erken seçim kararı alan Dursun Özbek, koltuğundan oldu.

∂ Galatasaray’ın aynı sezon içinde hem hocası hem başkanı değişti.

∂ Fatih Terim’in elinde kısıtlı bir kadro vardı ve devre arası transferi zor görünüyordu.

∂ Ara transferde sadece Nagatomo takviyesi yapabildi, orta sahanın dinamosu Ndiaye satıldı. Ancak sarı-kırmızılılar zirvenin sahibi olmayı başardı.

Kazanan teknik adam!

Başakşehir’i mağlup eden G.Saray, bitime 5 hafta kala yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takıma şu ana kadar 6 şampiyonluk yaşatan teknik direktör Fatih Terim, 7’nci zaferine çok yakın. Terim şu ana kadar Galatasaray’ın başında 7 sezonu baştan sona tamam tamamladı, 2 sezonda ise ayrılık yaşadı. Terim tamamladığı sezonlarda sadece bir defa final kaybetti; o da 2002-03 sezonunda Beşiktaş’a karşı. Bu veriler hem Terim’e öz güven sağlarken hem de takımın geneline güven veriyor. Büyük maçlardaki şansızlığına kıran sarı-kırmızılılar iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş maçından da çekinmiyor.

Kupada rotasyon

Galatasaray yarın Türkiye kupası yarı finalinde 2-1 yendiği Akhisar maçının rövanşına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de değişikliğe giderek daha az süre alan oyunculara yer verecek. İlk maçın avantajını fırsat bilen Terim, böylece eldeki oyuncuların performansını da görmüş olacak. Savunmada Ahmet Çalık’ın orta sahada Tolga Ciğerci; kanatlarda Yasin, Sinan gibi isimlerin görev alması bekleniyor.



Ryan Donk parmak ısırttı

Fatih Terim’in orta sahadaki değişmez isimlerinden Ryan Donk, Selçuk İnan’ın yerine formayı giyerken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray-Başakşehir maçının en fazla topla buluşan ismi 81 defa ile Hollandalı oldu. Üç hava topu mücadelesini de kazanarak %100 başarı gösteren tecrübeli oyuncu, 4 uzaklaştırma ve 1 pas arası ile alkış topladı.



UEFA’dan iyi haber

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alması kesinleşen ve muhtemel olan takımları resmî sitesinden duyurdu. Listede Süper Lig lideri olan Galatasaray da yer aldı. UEFA ile yapılan ceza görüşmesi sonrası karar yakın zamanda bekleniyor. Takıma listede yer verilmesi ceza gelmeyeceği şeklinde yorumlandı ve camiaya moral oldu.