Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Murad Tamer

İki takım kupada 3’ü final olmak üzere 13 defa eşleşti. Beşiktaş 6, Fenerbahçe 4 kez turlarken 3 finalde ise gülen siyah-beyazlılardı. Vodafone Park’ta alınan 2-2’lik beraberlik Kanarya adına avantaj görünüyor. Mücadele 0-0 veya 1-1 bitmesi hâlinde sarı-lacivertliler tur atlayacak. 2-2’de uzatmaya gidecek mücadelede Kartal’a tur için 2-2 üzerindeki beraberlikler de yetecek. Kartal turu geçerse 16. defa, Fenerbahçe yoluna devam ederse 17. defa adını finale yazdırmış olacak. Taraflardan “sağduyu” çağrısı yapılsa da önceki maçlar dikkate alındığında hem Beşiktaş cephesinin hem de Fenerbahçe kanadının mücadeleye “sade bir eleme” maçı olarak bakmadığı gerçek!

"KALİTE BELGESİ"

Son maçlarında adeta kabuk değiştiren ve hücum futboluna ağırlık verip sonuç alan Fenerbahçe bugün kupada nasıl bir anlayışta olacak? Savunma futboluyla eleştiri alan Aykut Kocaman’a göre turun şifresi, sakin kalıp maçı 11 kişi tamamlamakta yatıyor. Taraftar desteğini de arkalarına alacaklarını ve bunun oyuncular üzerinde itici güç oluşturacağını düşünen Kocaman “F.Bahçe gibi oynamamız hâlinde sahadan gülerek ayrılan taraf biz olacağız. Sahaya galibiyet için çıkacağız” derken atılacak turun da “kalite belgesi” özelliğine dikkat çekti. İlk maçtan 2-2’lik avantajlı bir skorya ayrılan Kanarya’da Aykut Hoca’nın ligi de düşünerek küçük çaplı bir rotasyon planı içerisinde olduğu ifade ediliyor.

EKİCİ: HAZIRIZ

Tedavisine devam edilen Alper Potuk dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde Hollandalı golcü Janssen de hazır. Uzun süreder takımdan uzak olan kiralık forvet teknik ekipten görev bekliyor. Aykut Kocaman’ın 11’de şans vereceği isimlerden olan Mehmet Ekici maçın önemini bildiklerini ifade ederek “Hocamız bizi çok iyi hazırladı. İstediğimizi sahaya yansıtarak finale yükselmek istiyoruz. Hocam şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Beşiktaş’a karşı takım olarak mücadele edip finale yükselecek sonucu alacağız” öngörüsünde bulundu.

"GELENEK SÜRECEK"

Volkan Demirel’in kariyerinde dikkat çekici bir ayrıntı var. Tecrübeli kaleci, F.Bahçe formasıyla Saracoğlu’nda Beşiktaş ve Galatasaray karşısında mağlubiyet görmedi. Volkan Demirel Galatasaray’a karşı çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken kalesinde 9 gol görmüştü. Beşiktaş’a karşı ise 11 maça çıkan Demirel, 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve sadece 3 gol yedi. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Volkan Kadıköy’de derbide yenilgi yüzü görmediğinin altını çizerek “Bu gelenek devam edecek. Kariyerimin sonuna kadar böyle devam edecek. Kadıköy’de derbi kaybetmeden futbolu bırakmak istiyorum” dedi. İlk maçta kırmızı gören Volkan Demirel’e hocası Aykut Kocaman’dan “kart” konusunda özel uyarı yapıldı.

"SABIRLA FİNALE"

Ligde ve kupada şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bu akşam Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında bu hedefinin ilkine yaklaşma yolunda büyük bir engeli aşmaya çalışacak. Şenol Güneş’in nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ise merak konusu. Tecrübeli çalıştırıcının rotasyona giderek, Quaresma, Talisca, Pepe ve Medel’i kulübede oturtması bekleniyor. Oyuncuları ile yaptığı konuşmada turun şifresini veren Güneş, talebelerinden sakin kalmalarını istedi. Kadıköy’de telaşa kapılmadıkları taktirde istedikleri gol ya da golleri bulacaklarından emin olan Güneş, oyuncularının soğukkanlı bir şekilde kendi oyunlarını sahaya yansıtmalarını istedi.

YÜKSEK GERİLİM

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin son oynadığı karşılaşmalardaki yüksek gerilim dikkat çekiyor. Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın bu stattaki ilk resmî yenilgisini aldığı kupa maçında Dusko Tosic, atılmıştı. Yine geçen sezonun (Vodafone Park) 30.haftasında da 1-1 sonuçlanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bu sezon da geçen sezondan faklı olmadı ve kırmızı kartlar yine havada uçuştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbide iki takımından ikişer oyuncu kırmızı kart gördü.Kupada 2-2 sonuçlanan yarı final ilk maçında da Beşiktaş’tan Quaresma ve Fenerbahçe’den Alper ile Volkan Demirel kırmız kart gören isimler oldu.

"ZOR OLACAK AMA..."

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe’yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti. BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Negredo “Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da tabii ki zorluk çıkaracaklar. Kazanıp final oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren İspanyol yıldız “Biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takımın arasındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz” değelendirmesinde bulundu. Gollerinden çok pasları ve asistleriyle dikkat çeken Negredo, Kadıköy’de 11’de olacak.

BEKLENTİ 1 MİLYON AVRO

F.Bahçe yönetiminin, derbide turun yanı sıra ekonomik beklentisi de var. Sarı-lacivertliler bilet gelirlerinin yanı sıra maç günü lisanslı ürün satışıyla beraber 1 milyon avroluk bir gelir düşüncesinde. Taraftar da Kadıköy’de şölen hazırlığında.

VALBUENA İSTEDİ, ALDI

Derbi öncesi özel bir görüşme vardı. Yedek kaldığı için mutsuz olan ve sezon sonu ayrılığı konuşulan Valbuena, Aykut Kocaman’la bir araya gelip Beşiktaş maçında 11’de olmak istediğini söyledi. Kocaman da öğrencisinin hırs ve isteğine görüp ikna oldu.

KUPADA KARTAL FARKI

Ziraat Türkiye Kupası’nda siyah-beyazlıların rakibine üstünlüğü bulunuyor. İ13 eşleşmenin 9’unda Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçti. Kupadaki 21 maçtan 11’ini siyah-beyazlılar, biri hükmen olmak üzere 4’ünü sarı-lacivertliler kazandı.

EN SON 2015'TE GÜLDÜ

Kupa derbisi öncesi Fenerbahçe’nin sahasındaki derbi maçlardaki üstünlüğü dikkat çekici. Sarı-lacivertliler Galatasaray’a 1999, Beşiktaş’a ise 2005 yılından beri yenilmiyor. Fener’in taraftarı önündeki son yenilgisi 17 Nisan 2005’te Kartal’a karşı.