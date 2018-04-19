Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’de pazar günü Başakşehir’i mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray, dün de Türkiye Kupası’nda finale merhaba demek için sahadaydı. Akhisar ile oynanan yarı final ilk maçında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılara beraberlik dahi yetiyordu. Fatih Terim’in büyük rotasyonlu 11’i mücadeleye çok tutuk başladı. Gol ve gollere ihtiyacı olan Akhisar, henüz 4. dakikada aradığını buldu. Sağ çizgiden gelişen hızlı atakta Muğdat, ceza sahasına topu kesti, arka direğe doğru konumlanan Seleznov rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. Ancak bu gol de Galatasaraylı futbolcuları uykudan uyandırmadı. 20’den sonra biraz kıpırdanmaya başladılar. 27’de Selçuk sağ çaprazdan yaklaşık 30 metrelik mesafeden çok sert vurdu, kaleci topu 90’dan aldı. 28’de ani gelişen Akhisar atağında soldan yapılan ortaya Seleznov ön direkte ayak koydu. Top ağlara gitse de yan hakem bayrak kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Cimbom 10 kişi kaldı

Galatasaray devreye girmeden beraberliği yakalamayı hedeflerken kalesinde bir gol daha gördü. 35’te ilk golü çok andıran pozisyonda yine sağdan gelen topa Seleznov bu defa ortadan fırlayarak hamle yaptı, kontrolünden sonra şutunu çekerek farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarıya başlanan skor Akhisar’ı finale taşıyordu ve Galatasaray’ın mutlaka gol bulması gerekiyordu. Cimbom ilk yarıya oranla daha baskılı başlasa da istediği oyunu tam olarak kuramadı. Fatih Terim’in Gomis ve Rodrigues hamleleriyle Galatasaray biraz daha vites artırdı. 68’de Gomis 6 pas üzerinde yüzde yüzlük bir fırsatı kaçırırken son 20 dakikaya girilirken stres dozu arttı ve 77’de Maicon’un kırmızı kart görmesi Aslantepe’yi iyice gerdi. Son anlarda tüm hatlarıyla Akhisar kalesine yüklenen Cimbom, Gomis ve Eren’le tehlike oluştursa da sonuç alamadı. Terim’in ekibi kupaya veda ederken Akhisar finalin yolunu tuttu.

"Ruhumuz yoktu..."

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı değerlendirirken, “Galatasaray her kupada ruhu olan bir takımdır. Beni en çok üzen bu ruhu sahada görememekti” vurgusu yaptı. Terim, “Bunların hepsi Galatasaray’ın lisanslı oyuncuları. İlk 11 olmaz da sonradan giren olur ama sonuç itibarıyla Galatasaray’ın lisanslı oyuncuları bunlar. ‘Kupayı almasak da olur’ düşüncesinde değildik” derken oyunculara olan taraftar tepkisi için de, “Ben de isterim Yuto ve Mariano ile oynayayım ama 72 saat sonra deplasmanda maça çıkacağız. Kadro da bu yani. Güvendim, yine güveneceğim. Ben diyorum ya, mayıs ayında, haziranda bir şeyler paylaşacağım diye. Onlar benim ne dediğimi anlıyor zaten. En büyük hata benim. Bazen oyunculara güvenmekle ilgili hatalarım oluyor” sözlerini kullandı.

Geceden notlar...

- Galatasaray’ın sahasında 21 maçtır süren yenilmezlik serisi bitti.

- Seleznov: Burası sonuçta Nou Camp değil. Galatasaray da Barcelona değil (gülerek). Barcelona’yı yenmiyorsunuz!

- Akhisarspor tarihinde ilk defa kupada finale yükseldi.

- Fernando: Artık yapacak bir şey yok, cumartesi bizi bir final bekliyor.

- Seleznov’un özellikle ikinci golünde sevinmemesi hayli dikkat çekti.

- Latovlevici: Taraftarımız protesto etti ama biz de onlara fırsat verdik.

Latovleci çıldırttı

G.Saray taraftarları vasat bir futbol ortaya koyan ve isabetsiz paslarıyla dikkat çeken Latovlevici’ye büyük tepki gösterdi. Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Terim Lato beklenirken Yasin’i oyundan alınca hocaya da tepki yağdı.

Fırçayı yedi

Dün çift sarıdan oyundan atılan Maicon çıkışta Fatih Terim’den fırçayı yedi. Sambacı, G.Saray’ın ligde deplasmanda oynayacağı Alanya maçında forma giyemeyecek.

Cengiz: Adayım...

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, mayıstaki kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Cengiz, “3 yıl için geldim buraya ama mayısta seçime gidileceğini belirtmiştim” dedi. Ali Fatinoğlu, daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Cemal Özgörkey ise dün çekildi.

Buruk: Çok değerli

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Taktiksel olarak çok iyi oynadık, çok da pozisyon bulduk. Erken gol bize ikinci golü de getirdi. Finale çıkmanın çok büyük değeri var. Rakibimizin çok önemli mücadelesi var ve rotasyon yaptılar” sözlerini kullandı.

Yolculuk bugün

G.Saray, şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik Alanyaspor maçına iki gün önceden gidiyor. Sarı-kırmızılar bugün yola çıkacak ve hazırlıklarını Alanya’da sürdürecek. Terim’in takımın sıcak iklime alışması için böyle karar verdiği yorumları yapıldı.