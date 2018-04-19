Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı tarihî başarılarına bir yenisi daha ekledi. FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında İtalya’nın Reyer Venezia takımına deplasmanda 72-65’lik skorla mağlup olsa da sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürdü. İstanbul’daki ilk maçı 90-68’lik skorla kazanmanın skor avantajıyla Galatasaray böylece 3. defa Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Temsilcimiz hızlı başladığı maçın ilk çeyreğini rakibinin baskısına rağmen 20-16 önde geçmeyi başardı.

Farka izin vermedi

Bu çeyrekte Camille Little 8 sayıyla yıldızlaştı. İkinci çeyrekte rakibinin pota altındaki etkinliğini engelleyemeyen sarı-kırmızılıllar soyunma odasına 38-34 geride girdi. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyot sonunda Galatasaray final bölümüne 58-52 geride başladı. Son çeyrekte İtalyan ekibi özelllikle dış şutlardan isabet bulsa da Kaela Davis’in sayılarıyla cevap veren Galatasaray rakibinin farkı açmasına izin vermedi. 35.dakika 68-57 Reyer Venezia lehine geçilirken, son dakikaya 72-63 geride giren temsilcimiz, ilk maçtaki 22 sayılık galibiyet ile (90-68) kupaya uzanan taraf oldu: 65-72.

AVRUPA’DA 9. KUPA

2017-18 G.Saray (Kadınlar EuroCup)

2017-18 Darüşşafaka (EuroCup)

2016-17 Fenerbahçe (EuroLeague)

2016-17 Yakın Doğu (Kadınlar EuroCup)

2015-16 G.Saray (EuroCup)

2013-14 G.Saray (Kadınlar EuroLeague)

2011-12 Beşiktaş (Eurochallenge)

2008-09 G.Saray (Kadınlar EuroCup)

1995-96 Efes (Koraç Kupası)