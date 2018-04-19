Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalımbay “Onur bir kaptanın nasıl davranması gerektiğini gösterdi” dedi. Rıza Hoca, kalede tercihini Uğurcan Çakır’dan yana kullanacağını da söyledi. Tek problemlerinin sakatlıklar olduğunu ifade eden Çalımbay “Onun dışında hiçbir şeyden korkum yok” diye konuştu.

Uzun uzun görüştük

Muharrem Usta yönetiminin uzun vadeli sözleşme teklifini kabul etmeyen ve sezon sonuna kadar imza atan Rıza Hoca ayrığılığının da kesin olduğunu ima eden ifadeler kullandı. Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun futbolun başına getirdiği Özkan Sümer’le bir görüşme yaptığını belirten bordo-mavililerin teknik direktörü “Özkan Hoca ile uzun bir görüşme yaptık. Giderken de, sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz” dedi.