Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."