Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında tribünden gelen yabancı cisim, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş, daha sonra stattan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi’ne getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı yalnız bırakmamak için hastaneye geldi. Yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, hastane dışında tezahüratlarıyla destek oldu.
Hastane önünde Trabzonspor formalı taraftarlarda yer aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş için hastaneye akın etti
20.04.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kaldığı Fulya Acıbadem Hastanesi’ne adeta akın etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında tribünden gelen yabancı cisim, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş, daha sonra stattan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi’ne getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı yalnız bırakmamak için hastaneye geldi. Yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, hastane dışında tezahüratlarıyla destek oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : hastane,şenol güneş,
556825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/556825.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
29
19
3
7
65
30
35
60
2
Beşiktaş
29
17
8
4
56
24
32
59
3
Başakşehir
29
18
5
6
49
29
20
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
29
12
10
7
53
42
11
46
6
Kayserispor
29
12
8
9
39
43
-4
44
7
Göztepe
29
12
7
10
42
47
-5
43
8
Sivasspor
29
12
5
12
38
45
-7
41
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
46
46
0
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
34
38
-4
38
11
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
12
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
38
48
-10
34
13
Bursaspor
29
9
6
14
35
40
-5
33
14
Alanyaspor
29
9
5
15
45
50
-5
32
15
Gençlerbirliği
29
7
9
13
35
46
-11
30
16
Konyaspor
29
7
8
14
31
36
-5
29
17
Osmanlıspor
29
7
8
14
41
50
-9
29
18
Karabükspor
29
3
3
23
19
66
-47
12
30. Hafta Maçları
20.4.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
21.4.2018
Gençlerbirliği - Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Bursaspor
21.4.2018
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
22.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Göztepe
22.4.2018
Alanyaspor - Galatasaray
22.4.2018
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
22.4.2018
Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
23.4.2018
Fenerbahçe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
31
17
9
5
62
36
26
60
2
Ümraniyespor
31
17
6
8
45
30
15
57
3
Ankaragücü
31
16
8
7
47
33
14
56
4
Gaziantep BB
31
15
8
8
55
29
26
53
5
Boluspor
31
16
5
10
47
27
20
53
6
Altınordu
31
14
7
10
51
43
8
49
7
Elazığspor
31
13
8
10
48
35
13
47
8
Erzurum BB
31
12
10
9
48
40
8
46
9
İstanbulspor
31
13
7
11
38
34
4
46
10
Balıkesirspor
31
14
6
11
50
44
6
45
11
Giresunspor
31
11
8
12
43
38
5
41
12
Adanaspor
31
11
7
13
38
47
-9
40
13
Adana Demirspor
31
10
7
14
40
43
-3
37
14
Eskişehirspor
31
10
7
14
54
53
1
34
15
Denizlispor
31
9
7
15
36
44
-8
34
16
Samsunspor
31
7
13
11
26
39
-13
34
17
Manisaspor
31
7
3
21
30
70
-40
15
18
Gaziantepspor
31
2
4
25
13
86
-73
1