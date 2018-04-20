Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında tribünden gelen yabancı cisim, siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Güneş, daha sonra stattan ayrılarak Fulya Acıbadem Hastanesi’ne getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı yalnız bırakmamak için hastaneye geldi. Yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, hastane dışında tezahüratlarıyla destek oldu.

Hastane önünde Trabzonspor formalı taraftarlarda yer aldı.