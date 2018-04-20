Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dün Kadıköy’de oynanan kupa yarı final rövanş maçında kelimenin tam anlamıyla bir skandal yaşandı. Vodafone Park’ta oynanan ilk maçtaki olayların gölgesinde başlayan karşılaşma ikinci devrede yarıda kaldı. 30. dakikada Pepe’nin atılmasıyla gerginleşen ortam dakikalar ilerledikçe arttı. İkinci yarıda Tolga Zengin yedek kulübesine yabancı madde atan ev sahibi taraftarlarla tartıştı.

Hoca yere yığılıyor

Bu arada Şenol Güneş araya girerek oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı ama başına gelen darbeyle yere yığıldı. Güneş yerde kıvranırken oyuncuları âdeta çıldırdı. Olaylar bir anda büyürken tecrübeli çalıştırıcı güçlükle ayağa kalktı. Bu arada başına buz tedavisi uygulanan Güneş bir süre yedek kulübesine oturarak dinlendi. Bir dakika sonra da soyunma odasının yolunu tutan Güneş’in başına körüğe gireceği sırada bir yabancı cisim daha geldi.

Kim o özel güvenlik?

Hocalarının ardından Beşiktaşlı futbolcular da soyunma odasına yöneldi. Fakat bu esnada bir özel güvenlik görevlisiyle siyah-beyazlı oyuncular arasında başlayan sözlü atışma daha sonra yumruklaşmaya dönüştü. Sarı-lacivertli bazı oyuncuların da araya girmesiyle tansiyon daha da arttı ve arbede başladı. Bu arada takviye polisler soyunma odası koridorlarına yöneldi. Her iki takımın odaları önünde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güneş’e 5 dikiş atıldı

Olaylar bütün müdahalelere rağmen bir türlü sakinleştirilemedi. Şenol Güneş’e soyunma odasında cerrahi müdahale yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcının başına 5 dikiş atıldı ve daha sonra apar topar hastaneye götürüldü. Yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına giden derbinin hakemi Mete Kalkavan Federasyon temsilcileriyle görüşme yaptı. Yaklaşık 20 dakika kadar yapılan görüşmelerin ardından Kalkavan ‘yaşanan saha olayları sebebiyle’ karşılaşmayı tatil ettiğini duyurdu.

Önce "devam et" denmiş

Hakem Mete Kalkavan maçın oynatılıp, oynatılmaması gerektiğini Federasyon ve MHK ile görüştü. İki taraftan da devam ettir emri geldi. Ancak Şenol Güneş’in kafasının yarılmasının ardından mücadelenin tatil edilmesine kararı verildi.

Hastaneye koştular

Şenol Güneş’in hastaneye kaldırıldığı haberi duyulunca, Beşiktaşlı taraftarlar hastaneye akın etmeye başladı. Deplasman otobüsleri de Güneş’in kaldırıldığı hastaneye gitti. Trabzonsporlu taraftarlar da hastanede Güneş’i yalnız bırakmadı. Bordo-mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da hastaneye koşturanlar arasındaydı.

Biz cisim görmedik!

Şenol Güneş’in başına 5 dikiş atılırken, konuyla ilgili olarak FB TV’den dikkat çekecek ifadeler paylaşıldı. FB TV spikerlerinden Fatih Demirkol, maçın ardından yapılan canlı yayında, “Kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Güneş'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanede dün geceyi müşahade altında geçiren Şenol Güneş’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Yunus Aydın, “Hocanın başında 4-5 cm’lik yara açılmış, hafif travma yaşamış. Bilinci açık ve kendinde” açıklaması yaptı.

20 gözaltı var

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, olaylarla ilgili soruşturma başlattı. 20 taraftar gözaltına alındı. Ayrıca Spor Şube Müdürlüğü kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Sonuçta Şenol Güneş’in başına yabancı madde atan 7 F.Bahçeli taraftarın kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.