Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, maç sonrası hastaneye koşup Şenol Güneş ile yakından ilgilendi. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, çıkan olaylardan dolayı çok üzgün ve kızgın olduklarını söyledi. Son dönemlerde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçların gergin geçtiğini belirten Orman, “Bunun benzeri bizim statta da oynandı, kırmızı kartlar oldu ama bizde böyle şeyler olmadı. Güvenlik zafiyeti bu. Bunun sorumlusu kimse o bakacak. Fenerbahçe’nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Neticede biz buraya misafir geldik. Dünya üçüncüsü hocaya bunların yapılması çok çirkin” ifadelerini kullandı.

Talimatlar ne diyorsa o!

Oyuncuların hakeme sorup içeri girdiğini söyleyen Orman, “Hakeme soruyorlar, girelim mi diye, o da girin deyince içeri giriyorlar. Personele özel güvenlik saldırıyor. Üzülüyoruz. Ligde de güzel bir yarışma var, zevkini çıkaracağımıza bu gibi şeylerle kamuoyu futboldan soğutuluyor. Mesele düzgün taraftarları statlara çekebilmek. Bizim bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Hocamızın durumu iyi. Oyunculuk zamanında travma geçirdiği için MR çektirdik. Biz oraya futbol için gittik çok üzüntülüyüz. Artık bundan sonrasına TFF karar verecek. Yönlendirme yapmak istemiyorum. Talimatlar neyi gerektiriyorsa o yapılacaktır” dedi.

Afrin’e gitmiyoruz ya!

“Ülkenin verdiği imaj bu olmamalı” diyen Beşiktaş Başkanı, “Polemik-kavga ortamı oluşturmak istemiyorum. Biz kulübümüzü iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu camialar 100 yıldır var. Kan savaşı da değil, top oynanıyor, maç oynuyoruz, kazanan kaybeden olacak, bizim bakmamız gereken bu” dedi. Stadyumda olmadığını söyleyen Orman, “Maçı Ümraniye’de izledim. Orada ne konuşuldu bilmiyorum ama oyuncularıma sordum, içeri girebilir miyiz diye sorduklarını söylediler. Hocamızın başına koltuk atılmış, kafası yarılmış, adamın normal psikoloji ile oynaması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hicap ve öfke duyuyoruz!

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş’in başından yaralandığı olaylı derbiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Derbide yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Şenol Güneş’in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonspor’umuzun efsanesi; değerli bir futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap, dahası büyük bir öfke duyuyoruz!” denildi.

Fenerbahçe Başkanı Yıdırım "provokasyon" dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yarıda kalan derbi sonrası “Bu yaşananlar tezgâh” dedi. Kulüp sitesinden açıklama yapan Yıldırım, “Bütün Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının ‘maç tatili’ için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında, Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında bu hakemler neredeydi?” dedi.

Savcılık göreve!

“Finale giden yolda; tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur!” diyen Yıldırım, “Bütün uyarılara rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine geçilmiştir” dedi. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu savcılığı harekete geçireceklerini söyledi.

Tahrik ettiler!

Fenerbahçe’nin resmî sitesinden yapılan açıklamada, “Maçın ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti” ifadeleri yer aldı.

Rezil olduk

Yaşanan olaylar sebebiyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiliz Mirror gazetesi internet sitesinin manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i taşırken, ‘’İstanbul derbisi şiddete dönüştü’’ başlığını kullandı.