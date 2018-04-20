Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından sarı lacivertli kulübün eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran’dan tartışma çıkaracak bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sezon başında Boluspor’a transfer olan 28 yaşındaki kaleci, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından 2014-15 sezonunda oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçında kafasına isabet eden cisim sonrasında kanlar içinde kaldığı bir fotoğrafını paylaşan Taşkıran, “Tribünden atılan cisimle kafamda açılma oldu. 2. uzatma devresi olmasına rağmen kafama bandaj yapıldı ve hakem maçı devam ettirdi” ifadelerini kullandı.

Sivasspor’da kiralık olarak oynadığı dönemle ilgili paylaşımda bulunan Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını tatil eden hakem Mete Kalkavan’ın o dönemde böyle bir karar vermemesine imada bulundu.