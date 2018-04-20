Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakem Mete Kalkavan'ın, dev derbiyi neden tatil ettiğini Spor Arena öğrendi. Mete Kalkavan, tribünlerden sahaya yabancı madde atılması ve özellikle Beşiktaşlı oyuncuların korner kullanamaması üzerine üç kez oyunu durdurdu ve önlem alınması için bekledi.

Ancak, her şey Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı cismin darbesiyle bir anda yerde kalmasıyla değişti...

RAPORUNDA HER ŞEY VAR



Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafası yarılınca maçı oynatmanın mümkün olmadığını ve tatil ettiğini raporunda belirtti.

Bu ifade Kalkavan'ın raporunda açık ve net bir şekilde yer alıyor.

Kurallara göre, bir takımın teknik direktörü, oyuncusu, yedek oyuncusu eğer yaralanırsa, maçı idare edecek ve oynayacak durumda olmazsa hakemin maçı tatil etme yetkisi var... Derbinin de tatil edilme sebebi bu.