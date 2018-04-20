Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig puan durumu fisktür ve Süper Lig maç sonuçları puan durumu sorgulamalarınıza sitemizden ulaşabilirsiniz. 20 Nisan 2018'de Başakşehir Kayserispıor karşılaşması ile 30. haftaya adım atılıyor. Peki 30. hafta puan durumu nedir? Bu akşamki dev karşılaşmada Başakşehir galip gelir ise lider konumuna yükselecek. Başakşehir Kayserispor maçı sonucu sonrası da güncel puan tablosu sitemizde yer alacak. Süper lig puan durumu, Süper lig maç sonuçları puan durumu, 30. hafta fikstür, Süper Lig puan durumu fikstür aramalarınızın cevabına "Süper Lig Puan Durumu fikstür | Süper Lig Mac Sonuclari Puan Durumu 2018 Gol Krallığı)" başlıklı haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig Puan Durumu fikstür, Süper Lig Mac Sonuclari Puan Durumu 2018 Gol Krallığı

BAŞAKŞEHİR LİDER KONUMA YÜKSELEBİLİR

Başakşehir - Kayserispor maçı ile 30. hafta perdesi açılacak. Bir önceki haftayı 60 puanla lider bitiren Galatasaray'ın ardından 59 puanla Beşiktaş 2. sırada yer alırken Başakşehir 59 puan 20 averaj ile 3. sırada bulunuyor. Bu akşam oynanacak maç sonucuna göre Başakşehir kazanırsa bir maç fazlalığıyla puan durumu tablosunda lider konuma oturacak. Şampiyonluk yarışında heyecanın hız kesmediği Süper Lig 30. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu için işte detaylar...

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE GÜNCEL FİKSTÜR

20 NİSAN CUMA

Başakşehir - Kaysersipor:

21 NİSAN CUMARTESİ

Gençlerbirliği - Osmanlıspor:

Karabükspor - Bursaspor:

Trabzonspor - Sivasspor:

Alanyaspor - Galatasaray:

22 NİSAN PAZAR

Konyaspor - Kasımpaşa:

Akhisarspor - Göztepe:

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor:

23 NİSAN PAZARTESİ

Fenerbahçe - Antalyaspor: