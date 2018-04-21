Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışında geçen hafta Galatasaray’a yenilerek liderliği kaybeden Başakşehir bu defa Kayserispor karşısında evinde hata yapmadı: 3-1. Turuncu-lacivertliler bu sonucun ardından ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekip beklenildiği gibi maça baskılı başladı. Kayserispor ise nadir olarak hücuma kalkıyordu. Başakşehir’in aradığı gol 28. dakikada geldi. Arda Turan’ın pasıyla topla buluşan Edin Visca ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve soyunma odasına 1-0’lık Başakşehir üstünlüğüyle gidildi. Kayserispor 54’te skoru eşitledi. Deniz Türüç’ün harika ortasına çok iyi yükselen Umut Bulut topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 66. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinden çektiği sert şutla Başakşehir’i yeniden öne geçirdi: 2-1. Elia’nın 72’de, Epureanu’nun da 75’teki vuruşları üst direğe takıldı. Son haftaların yıldızı Elia 90+1’de Adebayor’un indirdiği topu filelerle buluşturarak skoru belirledi. Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmiş oldu.

Umudumuzu koruyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı memnun olduğunu söyledi. İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtarak devreyi önde bitirdiklerini belirten Avcı, “İkinci yarının başında yediğimiz sürpriz gol bir süre konsantrasyonumuzu bozdu ama çabuk toplarlandık. Arda Turan kalitesini gösterdi ve sorumluluk alarak öne çıktı” dedi. Şampiyonluk şansları hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Kalan maçlarımızın hepsini kazanarak rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umudumuzu koruyoruz” diye konuştu.