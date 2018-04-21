Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun yaşadığı utanç gecesinin ardından kafasına 5 dikiş atılarak hastaneye kaldırılan Şenol Güneş’in ilk sözleri oldukça sitemkâr oldu. Her zaman olduğu gibi güzel bir futbol izlettirmek için sahaya çıktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, yaşanan olaylara bir anlam veremediğini söyledi. Yedek kulübesinin arkasındaki taraftarların maç boyunca kendilerini taciz ettiğini belirten Güneş “Bazı oyuncularım edilen hakaretlere katlanamadı. Taraftarlarla sert diyaloğa girdi. Ben de bunun üzerine elimden geldiğince gerginliği azaltmaya çalıştım. Oyuncularımı o bölgeden çekmeye çalışıyordum ancak olaylar daha da büyüdü. Ne olduğunu anlamadan bir anda kendimi yerde buldum. Soyunma odasına giderken de yabancı maddeler yağmaya devam etti ve yine yere düştüm” dedi.



Mücadeleye devam

Türk futbolunda artık bir şeylerin değişmesinin zamanının geldiğini söyleyen Şenol Hoca “Biz her zaman sahaya kazanmak için, oynamak için çıkarız. Keşke maç tamamlanabilseydi ama maalesef böyle bir ortam yoktu. Yaşadığımız bu sıkıntılara acilen bir çözüm getirmeliyiz. Ben yaralanmış olabilirim ama şunu söyleyebilirim ki benim canım değil, içim acıyor” sözlerini kullandı. Kendisine destek vermek amacıyla hastaneye gelen başta taraftarlar olmak üzere herkese teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı “Yaşananlara rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Biz bütün zorluklara rağmen işimizi sonuna kadar yapacağız. Hâlâ daha mağdur olduğunu söyleyenlere cevabımızı sahada vereceğiz. Camiamız ve taraftarlarımızla birlikte sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Geçmiş olsun hocam

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbide yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş taburcu oldu. Ülker Stadı’nda yaşanan olaylar sonucu 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabakada kendisine isabet eden cisim sebebiyle başına 5 dikiş atılan Güneş, geceyi Fulya Acıbadem Hastanesinde geçirmişti. Dün sabah erken saatlerde taburcu edilen tecrübeli çalıştırıcı, takımının 11.00’de yaptığı idmana ise katılamadı. Evinde istiharate çekilen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlıların kaptanları ziyaret etti. Kaleci Tolga, Necip, Oğuzhan üçlüsü, hocaları Şenol Güneş’e “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

