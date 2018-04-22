Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, büyük Galatasaray derbisi öncesi evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanarak üst sıralardan düşmemeyi hedefliyor. Süper Lig'in çıkış yapan takımlarından Yeni Malatyaspor ise zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz 29 haftada 59 puan toplarken, konuk ekip Malatyaspor ise 29 maçta 38 puan topladı. Peki BJK Malatya maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'E BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ YAPILACAK

Siyah Beyazlı taraftarlar saha olayları yüzünden yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde yaralanan ve o geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş'e özel sevgi gösterisinde bulunacak.

Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin 57. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim sonrası yere yığılan Şenol Güneş, stadı ambulans ile terk etmiş ve kafasına yapılan müdahalenin ardından geceyi hastanede geçirmişti. Dün sabah taburcu olduktan sonra evinde dinlenmeye geçen Güneş, Siyah Beyazlıların bu akşam saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak ve yarın da takımın başında olacak. Beşiktaşlı taraftarların son iki sezonun şampiyonu olan teknik direktörlerine, hazırladıkları özel pankartların yanı sıra alkışlar ve yoğun tezahüratlarla destek vereceği öğrenildi.

PEPE YOK, STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta kazanan kadroyu Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sahaya sürmeyi düşünüyordu.

Ancak yarıda kalan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'nin cezalı olması Şenol Güneş'in saha içi yerleşiminde yeni kararlar almasına sebep olacak. Son iki maçta orta sahada oynattığı ve performansından son derece memnun olduğu Medel'i yeniden stopere çekmesi beklenen Güneş'in orta ikilide Atiba ve Oğuzhan'a şans tanıması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın buradaki 2. seçeneği ise Hırvat stoper Vida'yı Tosic'in partneri yaparak Medel'i yine orta sahada değerlendirmek olacak..

Dört futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak. Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo yarın kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Evinde 41 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.