Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın deplasmandaki kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’a eleştiri geldi. beIN Sports’da yayınlanan ‘Asist’ programında Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile röportaj yapılırken Hasan Şaş’ın görüntüsü arkada belirdi. Tribünlere üçlü çektirirken kameralara yansıyan Hasan Şaş’a, programda yer alan Beşiktaşlı eski futbolcu Tümer Metin’den eleştiri geldi.

Hasan Şaş ile aynı dönemde futbolculuk yapmış olan Tümer Metin, Fatih Terim’in cezalı olması durumunda takımın başında Hasan Şaş’ın yer alacağını belirterek “Artık futbolcu değilsin… Hasan Şaş’ın üçlü çektirmesi falan bana garip geldi. Böyle yumruk şovlar yapmamalısın. Hoca sınıfındasın” dedi. Hasan Şaş ise Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Tümer Metin’e cevap verdi.

Hasan Şaş, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Taraftarla aramızdaki bağı anlayamayacak hissedemeyecek olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Aramıza kimse giremez. Ben 36 yıldır Galatasaray'lıyım.. Aidiyet duygusu nedir cok iyi bilirim❤️"