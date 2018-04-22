Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Olaylı derbinin ardından herkes TFF’nin vereceği kararı beklerken, kumpas mağduru olduğuna inanan Fenerbahçe, savunmasını hakem raporuyla destekleyerek Beşiktaş’ın hükmen mağlubiyetini isteyecek. Mete Kalkavan’ın raporundaki, “Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Güneş’i yüzüstü görünce maçı tatil etme kararı aldım” ifadelerine odaklanan sarı-lacivertliler, Şenol Hoca’nın hakemden önce sahayı terk ettiğine, yine aynı süreçte Quaresma ile Tosic’in de koridora girdiğine vurgu yapacak. Yayıncı kuruluş görüntüleriyle de desteklenecek savunmada, Beşiktaş teknik direktörü ve oyuncularının tatil kararından önce sahadan ayrıldıkları belirtilecek.



Hakemden önce çıktılar

Bundan çok daha ağır şartlarda maçların devam ettiğini ifade eden Fenerbahçeli yöneticiler, olayların organize bir kumpas neticesinde çıktığını, Beşiktaş cephesinin de bu sürece dâhil olduğu görüşünde. Sarı-lacivertliler, Şenol Güneş ile bazı Beşiktaşlı futbolcuların hakemin tatil kararından önce sahayı terk etmesi sebebiyle, hükmen mağlubiyet kararının çıkacağına inanıyor. Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş’ın tehlikeyi fark ettiğini hükmen ceza gelmemesi için süreci kendi lehine çevirmeye çabaladığını düşünüyor. Zira karar bu yönde çıkarsa Beşiktaş’ın 3 puanı silinecek, bu durumda şampiyonluk da hayli zora girecek. Bu savunmayı, hakem raporu ve yayıncı kuruluş görüntüleriyle destekleyerek TFF’ye başvuracak Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş’ın 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesini talep edecek.

Bunlar taraftarımız olamaz

F.Bahçe’nin ön liberosu Mehmet Topal derbideki olaylar için, “Bunları yapanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarlar, asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yaptı.



Böylesini görmedim

F.Bahçe Kaptanı Volkan Demirel, “Ben 15-16 senedir bu kulübün kaleciliğini yapıyorum. Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Bunu yapanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Olayın altını iyice kazıyıp; bakmak lazım” şeklinde konuştu.