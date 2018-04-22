Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Karadeniz’de “fırtına” vardı ama “yalan rüzgârına” döndü. Maça Onur Kıvrak’ın sakatlığı nedeniyle kalede genç kaleci Uğurcan Çakır ile başlayan bordo-mavili takım 16’da gole yaklaştı ama Burak’ın yakın mesafeden şutunda Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural gole izin vermedi. 20’de bu kez sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Burak’ın pasıyla topla buluşan Novak’ın şutu Auremir’e çarpınca Rıza Çalımbay’ın takımı önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. 44’te Olcay’ın şutu direnten dönerken, 45+2’de Auremir’in ortasına iyi yükselen Hakan Arslan genç kaleci Uğurcan’ı mağlup etti ve ilk yarı 1-0’lık Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.



Son söz Kone’den

İkinci yarıya beraberlik golü için atak bir futbolla başlayan Trabzonspor, 50’de gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı’nın soldan ortasında ceza sahasında son derece müsait bir pozisyonda olan Burak Yılmaz istediği vuruşu yapamadı. 65’te Abdülkadir ceza sahası dışından etkili vursa da günün başarılı ismi Ali Şaşal bir kez daha kalesini gole kapadı. 67’de savunmanın arkasına sarkmasının ardından çektiği şut kaleyi bulmayan Burak, 77’de bu kez fileleri bulsa da ofsayt bayrağı kalkmıştı. Son bölümde yüklenen Trabzonspor karşında büyük boşluklar bulan Sivasspor, 90’da kontra atakla hızlı çıktı ve Kone direğin de yardımıyla maçın skorunu ilan etti: 2-0.