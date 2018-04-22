Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü Başakşehir’in devrilmesi, hafta içi Akhisar’a yenilip Türkiye Kupası’na veda edilmesi, cuma akşamı Başakşehir’in maç fazlasıyla liderliği geri alması... Galatasaray için karmaşık duyguların yaşandığı bir hafta oldu. Zirveyi de gördü, yara da aldı. Alanya maçı öncesi çok rahat değildi sarı-kırmızılılar, en ufak bir hatanın bütün sezona bedel olacağının bilincindeydiler... Maçta gol çok erken geldi... 4’te Rodrigues ilerleyip kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti, kalecinin çeldiği topu Gomis net bir vuruşla tamamlayıp takımını öne geçirdi: 1-0. Alanya 13’te Lucas ile hemen ardından Douglas’la tehlike oluştururken Muslera geçit vermedi. 15’te Emre Akbaba ile sağdan etkili olan Alanya bir defa daha Muslera’ya takıldı. 17’de hızlı başlayan atakta sağ çizgide topla buluşan Mariano penaltı noktasına etkili bir orta yaptı, Tzavellas pozisyonu engellemeye çalışırken topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.



Maç gitti geldi

Galatasaray iki farkla öne geçse de tam anlamıyla rahatlayamadı, çünkü Alanya pes etmedi. 22’de Fernandes ceza sahası dışının solundan sağa doğru sürerken uzak köşeyi muhteşem gördü: 2-1. İkinci yarıda heyecan dozu arttı. 53’te Rodrigues hızla ilerleyip kaleciyi karşısına aldı ancak Haydar’ı geçit vermedi. Dakikalar ilerlerken sarı-kırmızılı takım hiç iyi sinyaller vermiyordu. Haydar’ın uzun degajında Denayer kötü indirdi, Mariano kaleye dönmek isterken adeta rakibe pas oldu, Serdar Aziz de Douglas’a müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. 60’ta Emre Akbaba penaltıyı gole çevirdi: 2-2. Akdeniz’de büyük bir şok yaşayan Galatasaray’da Fatih Terim bütün kozlarını sahaya sürdü. 75’te Muslera, Aslan’ı ipten alırken 82’de sahneye Sinan Gümüş çıktı. Sağ tarafta topla buluşan Sinan dar açıdan ağları gördü: 3-2. Maçın uzatma dakikalarında Emre’nin vuruşunda Muslera yine müthiş bir kurtarışla 3 puanda Sinan kadar başrolü oynayan ismi oldu. > Burhan Can Terzi