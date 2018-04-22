Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor, evinde kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Play-off şansı devam eden Erzurumspor ise deplasmanda 3 puanın peşinde. Adana Demirspor, oynadığı 31 maçta 37 puan toplarken konuk ekip Erzurumspor ise 31 haftada 46 puan topladı. Peki Adana Demir Erzurum maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Adana Demirspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü saat 15:30'da oynanacak mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

B.B. Erzurumspor'da Adana Demirspor hazırlığı

Spor Toto 1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Erzurumspor Tesislerinde Bekamenga’nın sakatlığı dışında eksik bulunmayan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde hazırlıklar devam etti. Mavi-beyazlılar, Pazar günü oynayacakları Adanademirspor maçına kilitlenirken maçtan mutlak üç puan hedefleniyor.

Düz koşunun ardından ‘Rejenerasyon’ ve ‘tenis’ çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Adana Demirspor maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig’de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Adana Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

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