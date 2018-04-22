Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunspor Denizlispor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor, Samsunspor'a konuk oluyor. Düşme hattındaki 2 takım da mücadeleye 3 puan hedefiyle çıkıyor. Samsunspor, saha avantajını kullanarak rakibini yenip düşme sınırından uzaklaşmak istiyor. Her iki takım da geçtiğimiz 31 haftada 34 puan topladı. Peki Samsun Denizli maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Samsunspor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü 13:00'da başlayacak mücadele beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Samsunspor 3 eksikle çalıştı, Besim Durmuş taraftara seslendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, haftasonu evinde oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Besim Durmuş, basına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, hafta sonu kendi evinde karşılaşacakları Denizlispor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiklerini ve takımın moralinin yerinde olduğunu söyledi.Samsunspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün Tekkeköy ilçesindeki yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptı. Antrenör Besim Durmuş yönetiminde idmanını yapan kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Ahmet Burak Solakel, Muhammet Beşir ve N'Guessan Davy Claude Angan katılmadı.

Hafta sonu Denizlispor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, "Takımımız Eskişehirspor mağlubiyetini unuttu. Önümüzde bizim için hayati önem taşıyan Denizlispor maçına odaklandık. Takımda şuanda moraller yerinde. Antrenörümüz Besim Durmuş, takımı Denizlispor maçına hazırlıyor. Bugünkü idmanımızı maçı oynayacağımız yeni 19 Mayıs Stadyumunda yaptık" dedi.

Taraftara da seslenen Çakır, "Denizlispor ile hayati önem taşıyan bir maç oynayacağız. Bu maçta taraftarlarımızdan çok şeyler bekliyoruz. Samsunspor'a gönül vermiş herkesi Pazar günü stadı doldurmasını bekliyoruz. Eğer bu maçı kazanacaksak taraftarımız ile birlikte bunu daha rahat başarabiliriz. O nedenle maçın bilet fiyatlarını 1 TL yaptık. Maç boyunca da taraftarımızın bizi desteklesin. Ayrıca bu maçtan sonra da çok önemli 2 karşılaşma oynayacağız. O nedenle taraftarımız bunu unutmasınlar" diye konuştu.

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