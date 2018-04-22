Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Gazişehir maçı canlı skoru kaç kaç ve Ankara Gazişehir şifresiz canlı izle gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, Gazişehir ile kendi evinde karşılaşıyor. Ankaragücü Gazişehir maçının şifresiz canlı alatımı ve maç detayları burada yer alıyor. Ankaragücü ligde oynadığı 31 maçın ardından 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 56 puanla 4. sırada bulunuyor. Rakibi Gazişehir ise 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 53 puanla 5. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren her iki takım için büyük önem arz eden maçta saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Ankaragücü, Gazişehir karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Gazişehir ise zorlu Ankara deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Ankaragücü Gazişehir maçı şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

"ANKARAGÜCÜ'NÜ YENEBİLİRSEK, LİGİ İLK İKİDE BİTİRİRİZ"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde ligi ilk iki içerisinde bitirebileceklerini belirti.

Sözeri, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Altınordu maçında "süper" diye nitelendirilebilecek, çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçın hem ilk 2 şanslarını sürdürmek, hem de play-off'taki yerlerini güçlendirmek adına çok önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Keşke mağlup olduğumuz Erzurum, Denizli ve Giresun maçlarını da kazanabilseydik. 14 maçın 14'ünü de kazanmak kolay değil ama başarabilseydik bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama sonuca bakmak lazım. Hafta sonu Ankara'da 30 bin seyirci önünde maç kazanmak kolay olmayacak. Muhtemelen bizim seyircimiz de olacaktır. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Moralliyiz, iyi hazırlanacağız. Çalışmalarımızı yapıyoruz, bugünden itibaren taktiksel çalışmalara başlayacağız. Rakibimizi biliyoruz, analizini yaptık, derslerimize çalışıyoruz."

Sözeri, bu maça ne kadar iyi hazırlanılması gerekiyorsa öyle hazırlanacaklarını aktararak, "Ankaragücü'nü yenebilirsek, ligi ilk ikide bitiririz. Elbette yanılabilirim ama büyük ihtimalle bu maçı kazanan ilk ikide olur. Kazanırsak ikili averaj zaten bizde, hem Ankaragücü'ne karşı hem de Ümraniye'ye karşı. Ankaragücü'nü yenersek ilk 2'den Süper Lig'e çıkma hedefi gerçekleşir diye düşünüyorum." diye konuştu.

İyi hazırlanıp, iyi motive olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Sözeri, Gaziantep'in Süper Lig'de olması gereken bir kent olduğunu, bunu da bu yıl yerine getirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

GAZİŞEHİR GAZİANTEPLİ FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in oyuncuları, sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Orta saha oyuncusu Jefferson Juinor, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kaldığını ve geçen hafta Altınordu maçında forma şansı bulduğunu söyledi.

Bu maçta attığı golün kendisini çok sevindirdiğini ve kariyerine de güzel bir anı eklediğini anlatan Jefferson, güzel bir geri dönüş yaptığına inandığını vurguladı.

Jefferson, hafta sonu deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu karışlaşma da en az Altınordu maçı kadar zorlu ve değerli. Bundan sonra 3 maçımız kaldı ve her biri bizim için birer final. Şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

- Özgür Can: "Kazanacağımızı düşünüyorum"

Kırmızı-siyahlı kulübün forvet oyuncusu Özgür Can Özcan ise geçen hafta Altınordu maçında rakiplerinin kendilerinden iyi oynadığını ancak daha istekli oldukları için galibiyete ulaştıklarını dile getirdi.

Altınordu maçını bir kenara bırakıp bu hafta deplasmanda oynayacakları Ankaragücü maçına odaklandıklarını ifade eden Özcan, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydetti.

Tecrübeli golcü, Ankara'dan mutlu dönmek istediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kendi oyunumuzu oynadıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında iyi bir performans yakaladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz, devamını da getirmek istiyoruz. Takımda aslında pek fazla stres yok. Biz ne kadar sağlıklı düşünüp, dikkatli olursak, o kadar iyi oynarız. Ankaragücü'nü yenersek avantajı elimize alırız, sonrasında da ipleri bırakacağımızı düşünmüyorum."

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