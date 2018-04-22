Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 yendi.

Galatasaray Odeabank, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy ve Renfroe'nun basketleriyle 3. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 10-2. Yaptığı sert savunmayla skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Mehmet Yağmur'un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle ilk çeyreği 10 sayı farkla (19-9) önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine her iki takım da hücumda tutuk başladı. Juskevicius'un 13. dakikadaki isabetiyle bu periyottaki ilk skorunu üreten sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 27-11. Hendrix'in boyalı alandan basketleriyle çeyreğin son dakikasında farkı 20 sayıya (37-17) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 37-22 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı, karşılıklı basketlerle başladı. Adams'ın üst üste bulduğu isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, aynı oyuncunun 28. dakikadaki dış atışıyla farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Siyah-beyazlılar, yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı 3 sayıya (48-45) düşürse de Galatasaray Odeabank, final periyoduna 52-45 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (55-45) yükselterek girdi. Kalan bölümde siyah-beyazlılar, Strawberry ve Adams ile farkı azaltsa da skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 77-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta 22 sayı kaydeden Hendrix ile 18 sayı bulan Renfroe, galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş Sompo Japan'da ise Strawberry'nin 24, Adams'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.