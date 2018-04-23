Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 26. haftanın en önemli maçında Galatasaray Odeabank, Sinan Erdem’de misafir ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 77-73’lük skorla geçerek haftayı derbi galibiyetiyle tamamladı. Ligde üç maçtır mağlup olan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla kötü gidişe son verirken, Play-Off’a ilk dört sıradan girmek isteyen Beşiktaş ise son dört maçta bir galibiyette kalarak inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü. Mücadeleye karşılaşmanın bir derbi olmasının yanı sıra play off’a kalabilmek için de büyük önem veren sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle karşılaşmaya oldukça iyi başladı. İlk çeyrekte rakibine adeta potayı bile göstermeyen ev sahibi ekip periyodu 19-9, devreyi de 37-22’lik üstünlükle tamamladı.



Geri dönüşe izin yok

Üçüncü çeyrekte 20 sayıya kadar çıkan farkı Kyle Weems’in başrolünü oynadığı 8-0’lık seriyle eriten Beşiktaş, son bölüme girilirken farkı 7 sayıya kadar indirdi: 52-45. Son çeyrekte DJ Strawberry ve Josh Adams ile bulduğu sayılarla 1 dakika kala farkı 5 sayıya kadar indiren Beşiktaş karşısında Preldzic ve Hendrix ile ayakta kalan Galatasaray serbest atış çizgisinde de hata yapmayınca sahadan 77-73’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Oktay Mahmuti’nin takımı 11 galibiyete ulaşarak Play-Off potasıyla arasındaki farkı iki galibiyete indirirken, Beşiktaş 17 galibiyette kaldı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Banvit: 85-88, B.Çekmece-Trabzonspor: 81-76.

Lige döndük

Galatasaray Odeabank Koçu Oktay Mahmuti maç sonrası yaptığı açıklamada Play-Off yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Son haftalarda kötü sonuçlar aldıklarını hatırlatan Mahmuti, “Kazanarak lige geri dönmek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzdeki hafta Sakarya maçı çok kritik olacak. Bu maçı bir an önce unutup tamamen Sakarya maçına odaklanacağız” dedi.