Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, Alanya deplasmanında gidip gidip gelen mücadelede Sinan Gümüş’ün golüyle zafere ulaştı. Şampiyonluk yolunda son iki maçını kazanan Cimbom’un önünde artık 4 karşılaşma kaldı. Sarı-kırmızılılar bu 4 maçtan 12 puan çıkardığı takdirde 21. defa mutlu sona ulaşacak. Süper Lig’in 25. haftasında Konya’da yıldızı yeniden parlayan Sinan Gümüş, Galatasaray’ın 1-0 geride olduğu maçta bir asist yapıp, bir gol atmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun bu performansı tarihten birçok hatırayı da akıllara getirmişti. Takımın en önemli parçası olmasa da, kritik maçlarda performansıyla şampiyonluğun gelmesini sağlayan oyuncular olmuştu daha önce de... Ama Sinan, benzer durumu Konya’dan sonra Alanya’da da gerçekleştirerek muhtemel bir şampiyonluğun en büyük mimarı olmaya çok yaklaştı...



Yeni sözleşme

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda oynanan Akhisar karşılaşmasında sönük bir performans gösteren Sinan Gümüş için “Galatasaray’da oynayabilecek seviyede değil” eleştirileri yapılıyordu. Hocasının güvenini bir defa daha boşa çıkarmayan Sinan, şimdi yeni sözleşmenin de kapısını araladı. Sarı-kırmızılı takımla 2019’a kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, 600 bin avroya oynuyor. Şu ana kadar hiçbir galibiyete tek başına etki edemeyen Belhanda’nın 5’te 1’i ücretine oynayan Sinan ile mayıs sonunda masaya oturulması planlanıyor. Fatih Terim’in maç sonunda tebrik ettiği futbolcu için yönetici Abdurrahim Albayrak da “Sinan Gümüş’ü asla bırakmam” açıklaması yaptı.

2015 RUHU!

Galatasaray’da bu sezon ağır eleştirilere maruz kalan Fernando Muslera, gönülleri yeniden fethetmeyi başardı. Alanya deplasmanında 5 kritik kurtarışa imza atan Uruguaylı, özellikle maç 2-2 devam ederken yaptığı karşı karşıya kurtarışla takımı ayakta tuttu. Muslera’nın bu performansı 2014-15 sezonunda G.Saray şampiyon olurken yaptığı kurtarışları hatırlattı. Uruguaylı file bekçisi Beşiktaş’ı da yenip şampiyon olacaklarını iddia etti.

Gümüş cilalanacak

G.Saray ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, kariyerinde ilk defa Fatih Terim’le birlikte kamp geçirecek. Terim’in gelmesiyle daha çok şans bulan ve G.Saray’a 6 puan kazandıran Sinan’ın potansiyeline inanan Terim’in yardımcılarına “Onun kumaşı çok kaliteli. Yeni sezon öncesi yapacağımız kamptan sonra bir yıldız olacak, göreceksiniz” dediği öğrenildi.

Mariano şaşırtıyor

Geçen hafta Başakşehir’e harika bir gol atan, Alanya’da da 3 puanı getiren asisti yapan Mariano, istatistikleriyle şaşırtıyor. Brezilyalı oyuncu Alanya maçında 21 hatalı pasa imza attı. Rakibin kazandığı penaltı öncesi büyük hata yapan Mariano, kanadını çok koruyamadı.