Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kupada Kadıköy’den ‘yaralı’ çıkan Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor karşısında çok zorlansa da 3 puanı almayı başardı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü: 3-1. Siyah-beyazlılar bu skorun ardından Galatasaray derbisi öncesi liderin 1 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Maça hızlı başlayıp 13. dakikada Negredo ile öne geçen Beşiktaş golden sonra frene bastı. Daha çok top çevirmeye çalışan siyah-beyazlı oyunculara cezayı 33. dakikada Pereira kesti: 1-1. Pepe’nin yokluğunda stoperlerin defanstan oyun kurma konusunda yetersiz kalması dikkat çekti. Ayrıca misafir ekibin önde baskı yaptığı anlarda Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaşanıyordu. Orta alanda da Medel-Oğuzhan ikilisi özellikle hücumda oldukça etkisizdi. Beşiktaş ilk devre boyunca vasat bir oyun ortaya koyarken, Negredo’nun karambolden bulduğu gol dışında net bir pozisyonu da yoktu.



Çilingir Talisca

Şenol Güneş ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı. Caner Erkin 53’te sakatlanıp çıkınca yerine giren Gökhan Gönül sağ; Adriano ise sol beke geçti. Bu değişiklik Beşiktaş’ı kısa süre hareketlendirdi. Talisca’nın 57’deki kafa şutunda tribünler gol diye ayağa kalktı ama kaleci Farnolle ayaklarıyla inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Beklentilerin çok uzağında kalan Oğuzhan 66’da yerini ıslıklar eşliğinde Tolgay’a bıraktı. Boutaib 67’de kalesini terkeden Fabri’yi cezalandıramadı. Beşiktaş’ın durgunluğuna tribünler de katıldı. Vodafone Park’ta alışılagelmiş seyirci desteği yoktu. Son 15 dakikaya kadar istediği baskıyı yapamayan siyah-beyazlılar rakip yarı alana yerleşti. Ligin en çok kafa golü atan ismi Talisca 80’da yine kafasını konuşturdu: 2-1. Son sözü Q7 firikten söyledi ve Beşiktaş kan terlediği maçtan galip ayrılmayı başardı: 3-1.

Aslan’a planımız var

Beşiktaş’ın yükselen yıldızı Anderson Talisca, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Tempomuzla bu galibiyeti hak ettik” derken, “Ligin ilk yarısında fizik olarak hazır değildim. Zor anlar yaşadım, isteneni veremedim. Eleştiriler oldu ve haklılardı. Hocamın güveniyle beraber potansiyelime güveniyordum. Galatasaray iyi bir dönem geçiriyor. Bizim de aklımızda plan var. Kazanmak için gidiyoruz” sözlerini kullandı.

Hocamı sahada gördüm ya!

Golünü attıktan sonra doğruca Şenol Güneş’e koştu Ricardo Quaresma. Hocası hakkında, “Gol attığım için mutluyum ama hocamı sahada gördüğüm için daha mutluyum. Büyük bir hoca, onunla çalıştığım için çok mutluyum. Onunla bir kez daha şampiyon olmak en büyük dileğim” sözlerini kullanan Q7, “Gol güzeldi ama galibiyet daha güzeldi. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Puan kaybetmeye tahammülümüz yok. İyi dinlenip pazar gününe hazır olmalıyız” dedi. “Mükemmel bir takım bütünlüğümüz var. İsteseler de, istemeseler de bu bozulmayacak” vurgusu yapan yıldız oyuncu, “Bu bize galibiyetler ve şampiyonluklar getiriyor. Galatasaray maçı önemli ama hepsi final maçı. Hepsini kazanmamız lazım” şeklinde konuştu.