Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Antalya maçı canlı skoru ve FB Antalya maçı canlı anlatımı ile beraberiz. Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Futbol severler ise FB Antalya maçı canlı skorunu ve Fener Antalya maçının şifresiz canlı anlatımını merak içerisinde sorguluyor. Fenerbahçe, 29 maçın ardından 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, Antalya karşısında galip gelerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Antalyaspor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak rakibine şoku yaşatmak istiyor. Futbol severler ise Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı skoru ve canlı anlatımını ayrıca maç sonu özet görüntülerini turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip ediyor...

Maç devam etmeliydi

Olaylı derbiyle ilgili karar beklenirken Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, hakem Mete Kalkavan’ı eleştirdi. Son sözü TFF’nin söyleyeceğini belirten Mosturoğlu, “Bundan önce emsal kararlar olmuştu. Spor hukuku emsal kararlar üzerinden yürür” dedi. Vodafone Park’ta Hasan Çetinkaya’nın kafasının yarıldığı derbinin devam ettiğini, Trabzon’da Aykut Kocaman’ın, kafasına atılan taşa aldırmadığını hatırlatan Mosturoğlu “Görüntü ve hakem raporu da gösteriyor ki, Mete Kalkavan hatalı karar vermiştir” dedi.

Her maç tatil olur

Hakem kararındaki karmaşaya dikkat çeken Mosturoğlu “Müsabaka tatil edilmişse hakemin Fenerbahçeli oyuncuları da soyunma odasına göndermesi gerekir. Ancak Mete Kalkavan’ın soyunma odasına gittiğinde tatil etmediği kesin. Hakem soyunma odasına giderken Beşiktaşlı oyuncuların sahayı terk ettiği de kesin” açıklamasında bulundu. Mosturoğlu, Şenol Güneş’in soyunma odasında gitmesini gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Nefes kesecekler

En ufak bir puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, galibiyet serisini Antalya karşısında geliştirmek istiyor. Kadıköy’de taraftara zafer hediye etmeye mecbur olduklarını söyleyen teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına “90 dakika, tam saha presle, rakibe nefes aldırmadan sonuca gideceğiz” talimatı verdi.

FENERBAHÇE, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE

Volkan- Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

SAKAT: Alper*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1907 Tribünü 430 TL, Fenerİum Alt E Blok 324 TL, Maraton Alt E Blok 297 TL, Fenerıum Alt- Maraton Alt D-F Blok 248 TL, Fenerium Alt- Maraton Alt C-G Blok 216 TL, Fenerium Alt- Maraton Alt A-B-H-I Blok 194,50 TL, Fenerium Üst -Maraton Üst C-D-F-G Blok 130,00 TL, Fenerium Üst -Maraton Üst A-B H-I Blok 109,00 TL, Spor Toto Tribünü-Migros Tribünü 32,50 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

ANTALYASPOR

Boffin- Nazım Sangare, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Celustka, Yekta Kurtuluş, Charles, Jevtovic, Deniz Kadah, Doukara