Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti. Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.